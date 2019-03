Галопом по музеям со скидкой: все плюсы и минусы карточки туриста на примере Берлина

Что такое карточка туриста

Собираясь в поездку в более-менее популярный среди путешественников город, можно встретить немало предложений приобрести так называемую карточку туриста - Tourist Card, Wellcome Card, City Card и так далее. Эти карточки могут быть как широкого профиля, так и узкой направленности – зависит от интересов туриста и стоимости пакета услуг. Даже украинские города, в том числе Киев и Львов, уже давно подхватили этот тренд и предлагают свои туристические карты.

Туристические порталы и информационные центры в самых ярких красках описывают преимущества покупки такого единого билета, открывающего доступ к безграничному количеству развлечений и скидок. И в какой-то мере это сущая правда.

В зависимости от типа карты у туриста появляется огромное количество преимуществ, которые при этом еще и позволяют с экономить:

- возможность передвигаться на городском общественном транспорте, а в больших городах без этого никак;

- скидки на входные билеты для огромного количества городских достопримечательностей – музеи, дворцы, соборы, парки, зоопарки, ботсады и многое другое;

- скидки в магазинах, ресторанах развлекательных заведениях и других учреждениях, являющихся партнерами проекта;

- скидки на билеты в театр, в кино, на концерты и так далее;

- бесплатный доступ к отдельным экскурсионным программам, в том числе на туристических автобусах, разъезжающих по городу с обзорными экскурсиями;

- в отдельных случаях бесплатный доступ в некоторые музее и другие туристические локации.

В добавок к этому каждый владелец карточки туриста получает небольшую книжку-гид по городу, карту местности и другие справочные материалы, которые входят в стоимость.

А еще это очень удобно – все необходимое туристу в одном билете. Это поможет сэкономить время ожидания в очередях в кассы, а также избавит вас от необходимости разбираться в сложной системе тарифов на проезд в незнакомых городах. Главное только не потерять карточку в самом начале визита.

Разумеется, количество услуг зависит от стоимости туристической карточки, а потому перед тем, как сделать свой выбор, нужно очень внимательно изучить все за и против. УНИАН.Туризм расскажет вам на примере немецкой столицы Берлина, как определиться с выбором той карточки туриста, которая будет соответствовать именно вашим туристическим потребностям.

Как правильно выбрать карточку туриста

Первым делом, выбирая карту туриста, нужно для себя четко определить, каким вы видите свой отдых в месте вашего визита - спокойный прогулочный, культурно-музейный или барно-развлекательный. И вот если вас интересует исключительно первый вариант - музейная карта будет для вас лишь пустой тратой денег. В таком случае достаточно будет ограничиться проездным на один или несколько дней. Даже если вы планируете посетить пару-тройку музеев, парков или других достопримечательностей, карточка туриста вряд ли поможет вам сэкономить, ведь чаще всего она дает лишь скидку в среднем 25% на покупку билета, а не полностью бесплатный вход.

Если же вы настроены на более интенсивный отдых, охватив максимум туристических и развлекательных возможностей большого города, тогда все же стоит рассмотреть вариант с карточкой туриста. И тут вас ждет целая куча вариантов, среди которых придется сделать непростой выбор.

Какие карты туриста действуют в Берлине

Начнем с того, что в Берлине предлагается невероятное количество туристических билетов любой цены и направленности - от просто проездных на городской транспорт и музейных абонементов до полного туристического all inclusive.

Одних только Berlin Welcome Card здесь предлагают 12 вариантов - стоимостью от 20 до 48 евро: сроком действия от 48 часов до 6 дней, с разным территориальным охватом и с добавлением посещения Музейного острова. Это без учета Berlin WelcomeCard all inclusive, которая дополнительно позволяет посетить бесплатно около 30 туристических локаций и пользоваться городскими туристическими автобусами Hop-on Hop-off Bus Tour. Однако и стоит она существенно дороже – от 79 евро за карточку туриста на 48 часов до 165 евро на шестидневную. Всю подробную информацию о Berlin Welcome Card можно узнать по ссылке.

Еще один вариант карты туриста по Берлину – The Berlin Pass – из «семейства» Leisure Pass Group, которая также предлагает карточки по другим городам Европы, в том числе Париж, Вена, Дублин, Барселона и другие. Впрочем, если Berlin Welcome Card является официальной карточкой города, то The Berlin Pass – посреднической международной, а потому и цены здесь повыше, и вариантов поменьше. Все The Berlin Pass рассчитаны на три дня и стоят около 124 евро для взрослого. Всю подробную информацию о The Berlin Pass можно узнать по ссылке.

Для тех туристов, которых интересует исключительно посещение музеев Берлина, также предлагается Museum Pass Berlin. Его преимущество над другими туристическими карточками заключается в том, что он дает право своему владельцу в течение трех дней бесплатно посетить около 30 музеев и выставок города в том числе тех, которые не входят в зону охвата той же Berlin Welcome Card. Стоит такая карточка 29 евро. Однако она ограничивается только музейными экспозициями, не распространяется на другие достопримечательности и не дает право на проезд в транспорте. Потому дополнительно к ней нужно будет так или иначе докупать проездной – за три дня придется доплатить около 20-24 евро, в зависимости от городской транспортной зоны. В общей сложности получим чуть более 50 евро, что почти соизмеримо трехдневной Berlin Welcome Card+Museumsinsel за 48 евро, однако дает бесплатный доступ к гораздо большему количеству музеев. Всю подробную информацию о Museum Pass Berlin можно узнать по ссылке.

Уик-энд с Berlin Wellcome Card на личном опыте

Для меня главной мотивацией для покупки карточки туриста во время поездки на три дня в Берлин стало скорее удобство, чем желание сэкономить. Зная довольно сложную систему немецких автоматов по продаже билетов, мне просто не хотелось постоянно тратить время на покупку проездных.

Я остановила свой выбор на карте Berlin Wellcome Card 72h + Museumsinsel за 48 евро. Действует она 72 часа с момента активации и дает возможность неограниченное количество раз пользоваться городским транспортом в зонах A, B, C, посетить все пять музеев Музейного острова и открывает доступ приблизительно к 200 всевозможных предложений со скидками. Звучит довольно заманчиво.

Перед поездкой я сразу провела подсчет, насколько экономически выгодной лично для меня окажется покупка карты туриста для Берлина:

1). Транспорт. Берлин город большой, а потому без городского транспорта здесь никак не обойтись, если вы едете в туристическую поездку и намерены посмотреть много разных достопримечательностей, а не сидеть постоянно в одном районе. Итак, в Берлин я прилетала в пятницу в 8 утра, а вылетала домой в понедельник в 7 утра. Таким образом, в городе я планировала провести трое полных суток, а потому полностью укладывалась в действие карточки на 72 часа. Дважды мне необходимо было проделывать путь между центром Берлина и аэропортом Шеневельд, который относится к городской транспортной зоне С. Плюс планировалась поездка в город Потсдам, который также подпадает под зону С. Учитывая, что суточный проездной по Берлину, охватывающий все три зоны А, В и С, стоит 7,90 евро – одних только транспортных расходов при отдельной покупке билетов на каждый день у меня набралось бы уже почти на 24 евро.

2). Музейный остров. Это была не первая моя поездка в Берлин, но так уж сложилось, что я еще не бывала ни в одном из музеев на Museumsinsel. А ведь этот уникальный архитектурный и культурный ансамбль абсолютно заслуженно относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО и является одним из обязательных пунктов на карте каждого туриста в Берлине! В красивых исторических зданиях, которые интересны уже сами по себе с архитектурной точки зрения, расположены коллекции пяти музеев: Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Altes Museum, Neues Museum, Bode-Museum. Среди самых знаменитых экспонатов Музейного острова – вавилонские ворота Иштар, знаменитый бюст древнеегипетской царицы Нефертити, скульптура и живопись XIX века и многое другое.

Поскольку в Берлине я была в феврале, когда погода не особо располагала к длительным прогулкам на улице, я была решительно настроена посетить хотя бы три музея на Museumsinsel. Остальные стали приятным бонусом, куда я забежала посмотреть внутреннее убранство и парочку конкретных экспонатов. Отдельный входной билет в каждый из пяти музеев стоит 10 евро, но можно купить дневной абонемент за 18 евро. Однако больше двух музеев в день лучше не посещать, так как это может превратиться в бессмысленный музейный спринт без какого-либо удовольствия. Таким образом, я исходила из расчета 1-2 музея в день, а потому при покупке билетов по отдельности мне бы пришлось потратить около 30 евро.

3). Достопримечательности, концерты, рестораны и магазины по скидке. Berlin Wellcome Card дает право получить скидку около 20-35% при покупке билетов в ряд других музеев, дворцов, парков и прочих туристических достопримечательностей не только Берлина, но и Потсдама. Также по такой карте можно получить скидку в некоторых ресторанах, концертных залах и магазинах. Всего около 200 позиций. Лично я очень хотела посетить Берлинский зоопарк (посмотреть на пандочек), входной билет куда стоит около 15 евро, тогда как скидочный по карте туриста обошелся мне приблизительно в 11 евро. Т.е. уже только благодаря одному пункту я получила скидку 4 евро.

Итого, карта туриста обошлась мне в 48 евро, тогда как при покупке всех этих услуг по отдельности мне пришлось бы потратить около 60 евро. Экономия не особо большая, но зато очень удобно иметь все на одном билете и не тратить время на ожидание в очередях или у терминала по покупке проездных. Ну и плюс бонусом я получила удобную карту центра города, схему городского транспорта, буклет по Музейному острову с описанием каждого музея, а также книжечку-гид по всем точкам, на которые распространяются скидки по карточке туриста.

А теперь немного практической части. Berlin Wellcome Card лучше заранее забронировать на сайте, предварительно оплатив ее онлайн. При этом нужно обязательно указать день вашего прибытия. Есть два варианта получить физическую карточку. Первый – заказать доставку по почте, что для нас не особо удобно, учитывая стоимость международной пересылки и сроки доставки. Второй – заказать электронный билет. В таком случае на почту вы получите подтверждение, которое нужно будет распечатать и обменять в одном из туристических инфоцентров Берлина на саму физическую карточку туриста. Два таких центра находятся непосредственно в аэропорту Шенефельд, а потому вы сможете использовать карточку туриста уже для первой поездки из аэропорта в город, таким образом ее и активировав. Найти такой центр в аэропорту Шенефельд не составит труда - сразу после таможенного контроля вы выйдете и упретесь в один из них.

Минусы карточки туриста

Но есть и ряд недостатков при использовании карточки туриста, ведь довольно легко можно стать «заложником скидок», желая использовать все по максимуму. В результате ваш отдых может превратиться в изнурительный забег от одного пункта в другой, при этом вы еще и не особо внимательно ознакомитесь с каждым из них. А по прибытию домой придется брать дополнительные выходные, чтоб отдохнуть от подобного марафона.

Во-первых, нужно понимать, что такие города, как Берлин, довольно большие, и часто достопримечательности, которые вас интересуют, находятся на внушительном расстоянии друг от друга. А потому на дорогу от одной локации в другую вам порой придется тратить по 30-50 минут, еще и с пересадками.

Во-вторых, каждый музей или парк в Берлине довольно большой, а потому на вдумчивое посещение каждого из них уйдет немало времени. При этом закрываются местные музеи довольно рано - чаще всего в 18:00, а по выходным нередко открываются в 11:00, а то и вовсе 12:00. Да и кому нужна эта гонка за количеством пунктов на вашей туристической карте. Куда ценнее качество визита. Лучше спокойно пройтись по двум-трем интересным точкам в день, отдохнуть и узнать какую-то интересную информацию, чем пробежать по пяти-шести галопом, не особо вникая в смысл. С другой стороны, даже если вы будете осознанно посещать четыре-пять локаций, под конец дня у вас может просто разболеться голова от такого огромного массива информации.

В-третьих, поездка в тот или иной город – это не только беготня по достопримечательностям с мозговым штурмом. Хочется еще и спокойно посидеть перекусить, посетить какой-то концерт или спектакль, просто отдохнуть в парке и так далее. Т.е. чтобы отдых был действительно в радость и расслаблял, лучше комбинировать приятное с полезным.

В-четвертых, не на все интересующие вас туристические места распространяются скидки по той или иной карточке. В случае с Berlin WelcomeCard, часть из них вообще не входят в ее зону охвата, а доступ к части из них можно получить только по Berlin WelcomeCard all inclusive, самая дешевая из которых на 48 часов стоит уже 72 евро. Например, я очень хотела посетить Gemäldegalerie, но приобретенная мною карточка туриста не давала никаких скидок на вход туда, а потому в случае ее посещения мне пришлось бы заплатить полную стоимость в 10 евро. Также меня интересовали собрания музеев Sammlung Scharf-Gerstenberg (сюрреализм) и Brücke-Museum (немецкий авангардизм), а они доступны бесплатно только по Museum Pass Berlin.

В-пятых, карточка туриста хоть и дает скидки на посещение целого ряда берлинских объектов, доплатить за вход в каждый из них все равно придется немало, ведь в среднем входные билеты здесь стоят от 10 до 20 евро. В итоге, вы хоть и сэкономите с карточкой туриста на каждом входном билете по 3-4 евро, но нужно трезво оценивать, сколько мест вы действительно настроены посетить. Ведь карточка туриста реально начинает работать на экономию только если вы посещаете в среднем по три туристических достопримечательности в день.

***

Безусловно, карточка туриста – это вещь очень полезная, удобная и в какой-то мере даже экономная. С другой стороны, она как бы накладывает на туриста определенные обязательства: раз уж купил карточку, придется максимально ее использовать. Потому каждому владельцу карточки туриста следует адекватно оценивать свои силы и расставлять приоритеты, а также заранее изучать, распространяются ли по выбранной вами карте скидки на все интересующие вас объекты.

Удобных и экономных вам знакомств с новыми городами!

Марина Григоренко