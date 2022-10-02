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Анастасия Горбачева
Дештне в Орлицких горах прекрасно подходит для отдыха / фото УНИАН (Анастасия Горбачева)

Горная Чехия: где украинцам отдохнуть от реалий войны и почувствовать себя как дома

09:13, 02.10.2022
9 мин. 667

Чехия является одной из самых дружественных стран Европы для украинцев, а потому сюда можно смело отправляться передохнуть от жестоких реалий войны. Эта небольшая страна неоднократно выступала на стороне Украины против России, поддерживала санкции, поставляла помощь, а также приютила тысячи украинцев. Дружелюбием и желанием помочь отличаются и сами чехи. Здесь о войне в Украине знают практически все, а флаги нашей страны можно увидеть даже в глубинке наряду с чешскими. УНИАН.Туризм убедился в этом на собственном опыте.

Даже во время войны, несмотря на все трудности, украинцам хочется немного передохнуть от беспощадной рутины и вдохнуть свежего воздуха, провести хотя бы несколько дней без воздушных тревог и угроз ракетных ударов.

И, конечно же, хочется, чтобы страна отдыха была дружественной и с минимальным числом россиян. Такой страной вполне может быть Чехия. Здесь еще помнят "подвиги" Советского Союза и не очень хорошо воспринимают граждан РФ, особенно на фоне войны в Украине. А вот к украинцам в Чехии относятся с пониманием, здесь всегда можно рассчитывать на пару теплых слов, да и чешский язык относительно понятен.

Многие украинцы в свое время успели прогуляться по улочкам Праги или полюбоваться собором Петра и Павла в Брно, но точно мало кто из них уезжал подальше от цивилизации. А это очень даже зря, ведь на самом деле туристической Чехии еще есть много чего предложить. Одним из таких мест, куда стоит уехать на неделю, чтобы побродить по лесу и полюбоваться красотой природы, являются Орлицкие горы, а именно небольшой поселок Дештне на границе с Польшей.

Чем привлекает Дештне в Орлицких горах

В Чехии это очень популярный горнолыжный курорт. В самом селе постоянно проживает чуть больше 500 жителей, но, кажется, людей здесь намного больше. Секрет в постоянных туристах.

Зимой – это туристическая "Мекка" для любителей лыж, сноубордов и санок. Специально для этих целей здесь создана развитая сеть горнолыжных парков. 

Однако если вы думаете, что в другое время года здесь делать нечего, то вы очень сильно ошибаетесь. Ведь благодаря невероятной природе Орлицких гор в сочетании с чешской гостеприимностью и развитой туристической инфраструктурой – это небольшое село превращается в тихий рай для круглогодичного комфортного отдыха. Кстати, многие сравнивают Орлицкие горы с украинскими Карпатами.

Карта лыжных трас в Дештне в Орлицких горах / фото УНИАН (Анастасия Горбачева)

Здесь огромный выбор отелей и пансионатов, номера в которых легко можно забронировать в интернете. Цены за ночь стартуют от 880 крон (примерно от 1 275 гривень), а средняя стоимость номера – 1600 крон (2320 гривень). Бронировать жилье лучше заранее, ведь место очень популярное.

Что касается питания, то беспокоиться об этом тоже не стоит. В каждом отеле или пансионате Дештне есть ресторан, где можно отведать как классические чешские блюда, так более привычную украинцам еду (правда, борщ в меню можно даже не пытаться искать).

Также здесь работает супермаркет, где можно найти все необходимые. При желании за покупками или перекусить можно съездить в ближайший населенный пункт покрупнее – Нове Место над Метуи, Рихнов над Княжноу или же Градец Кралове. У автобусов здесь четкое расписание, а оплатить проезд можно обычной банковской картой.

Что посмотреть в Дештне

Конечно же, в первую очередь сюда стоит приехать из-за природы. Благодаря множеству туристических маршрутов здесь можно каждый день гулять по новой тропе, наслаждаясь здешними красотами, или попробовать осилить горы на велосипеде.

Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022
Фото Дештне в Орлицких горах 29 сентября 2022

Также стоит заглянуть в местный музей и ознакомиться с историей этого чудесного населенного пункта.

Гора Велка Дештне

Обязательно нужно подняться на самую высокую точку – Велка Дештне – 1115 метров над уровнем моря. Путь на вершину через лес занимает около двух часов, но невероятная красота природы может немного задержать вас в пути. По дороге вы встретите огромное количество ручьев с кристально чистой водой, а также птиц, зайцев, ящериц и прочую мелкую живность, которая не представляет угрозы для человека. А еще можно попробовать дикую малину, землянику, чернику – самым везучим удастся отведать местную ежевику.

На самой вершине Велка Дештне расположена металлическая башня, со смотровой площадки которой открывается превосходный вид. С одной стороны будет видна Чехия, а с другой стороны – Польша. Подняться на вершину можно в любое время суток и года.

Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022
Фото Велка Дештне 29 сентября 2022

Также рядом расположено небольшое кафе, где можно выпить чай, кофе, купить воды или мороженное. Однако стоит учесть, что кафе работает не каждый день и в ограниченные часы, поэтому планируя поход, все необходимое лучше взять с собой.

Адршпашско-теплицкие скалы

Помимо этого, советуем посетить город Наход, возле которого расположены Адршпашско-теплицкие скалы. Местные жители считают их настоящим чудом чешской природы – это самое крупное горное образование в Чехии.

Заповедник Ардшпах в Чехии / фото Анна Якуб

Здесь есть все – пещеры, каньоны, ущелья, озера и лабиринты. Счастливчикам также удастся увидеть два водопада, которые появляются в различное время в зависимости от сезона.

В Адршпашско-теплицких скалах можно увидеть пещеры, каньоны, ущелья, озера и лабиринты / фото Анна Якуб

Ну, а "изюминкой" является монолит Адршпах, который появился в результате объединения нескольких скальных образований.

У подножья Теплицких скал расположен поселок Скалы с одноименным замком в стиле барокко, который построили еще в 1666 году. Руины скального града прямо над замком относятся ко второй половине 14 века. Он был разрушения в 1447 году, а восстановлен в 1548. Окончательно владения опустели в начале XVII века. Кстати, именно этот поселок и замок стали местом действия романа Алоиса Йираска "Скалы".

Замок Рихнов над Кнежноу

Стоит уделить внимание и ближайшим к Дештне городам. В Рихнов над Кнежноу в первую очередь необходимо посетить замок, который был построен в 1676-1690 годах в стиле раннего барокко. В 1713 году в замке была проведена обширная реконструкция по проекту известного архитектора Яна Сантини. Вместе с фасадом церкви Пресвятой Троицы замок является одним из самых больших и красивых образцов барочной архитектуры в Чехии.

В замке хранится уникальная и очень ценная коллекция картин рода Коловратов, в которую входят также шедевры чешских и иностранных художников. Он находится в колокольне у церкви. Часть замка занимают выставки Музея Орлицких гор и Орлицкой галереи.

Здесь же можно увидеть третий по величине колокол в Чехии, названный Криштоф.

Ежегодно в замке проходит фестиваль "Полачково лето". Погулять по территории замка можно абсолютно бесплатно.

Замок Нове Место над Метуйей

Этот живописный замок основан в 1501 году и представляет собой часть великолепного архитектурного ансамбля, а также привлекает внимание крайне любопытным соединением двух архитектурных стилей, разделенных тремя веками: барочный ренессанс и арт-деко, элементы которого внесли последние владельцы.

Свой нынешний вид замок приобрел в ХХ веке, когда поместье купили фабриканты Бартоны и занялись его восстановлением. Кроме замка, стоит посетить здешние сады, прогуляться по мосту и подняться на башню, откуда открывается невероятный вид. 

Фото Нове Место над Метуйей 29 сентября 2022
Фото Нове Место над Метуйей 29 сентября 2022
Фото Нове Место над Метуйей 29 сентября 2022
Фото Нове Место над Метуйей 29 сентября 2022
Фото Нове Место над Метуйей 29 сентября 2022

Полный билет стоит от 140 крон для взрослых и от 30 крон для детей. Цена билета для детей варьируется в зависимости от возраста ребенка.

Пивоварня в Добрушке

Чехия по праву славится своим пивом. Ближайшая к Дештне пивоварня находится в Добрушке – одна из самых известных в стране, где варят пиво еще с ХІ века.

За свою долгую историю пивоварня несколько раз уничтожалась пожаром и восстанавливалась на старом месте – в 1565, 1702, 1806 и 1866 годах. После последнего пожара завод построили на новом месте в 1868 году, но огонь вновь вспыхнул в 2006 году. В 2002 году завод выкупила компания Staročeský pivovárek, s.r.o. Dobruška, торговая марка завода – пиво Rampušák. 

Кстати, при пивоварне также работает миниотель на четыре номера. Стоимость проживания в нем – 500 крон з ночь (примерно 720 гривень).

Также здесь есть боулинг и паб, где можно попробовать все виды пива, которые варят местные пивовары.

Несомненно, в Добрушке стоит посетить и местную ратушу, к зданию которой примыкает башня с большими часами. На самом ее верху расположена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на окрестности.

На главной площади рядом с ратушей расположен чумной столб, прославляющий Небеса за избавление от эпидемии чумы. Также в старом городе можно увидеть церковь святого Вацлава, построенную еще в 1709-1724 годах, и костел Святого Духа.

Как доехать до Дештне в Орлицких горах

Прямиком в Дештне из Украины доехать можно только на машине. В нынешних реалиях лучше всего добраться до города Градец Кралове – билет на автобус сюда из Киева стоит от 2275 гривень, а из Львова чуть меньше – от 1980 гривень.

А вот уже из Градца Кралове можно спокойно доехать до Дештне на еще одном автобусе. Стоимость проезда составляет всего 78 крон – примерно 113 гривень.

Анастасия Горбачева

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