Горная Чехия: где украинцам отдохнуть от реалий войны и почувствовать себя как дома

Чехия является одной из самых дружественных стран Европы для украинцев, а потому сюда можно смело отправляться передохнуть от жестоких реалий войны. Эта небольшая страна неоднократно выступала на стороне Украины против России, поддерживала санкции, поставляла помощь, а также приютила тысячи украинцев. Дружелюбием и желанием помочь отличаются и сами чехи. Здесь о войне в Украине знают практически все, а флаги нашей страны можно увидеть даже в глубинке наряду с чешскими. УНИАН.Туризм убедился в этом на собственном опыте.

Даже во время войны, несмотря на все трудности, украинцам хочется немного передохнуть от беспощадной рутины и вдохнуть свежего воздуха, провести хотя бы несколько дней без воздушных тревог и угроз ракетных ударов.

И, конечно же, хочется, чтобы страна отдыха была дружественной и с минимальным числом россиян. Такой страной вполне может быть Чехия. Здесь еще помнят "подвиги" Советского Союза и не очень хорошо воспринимают граждан РФ, особенно на фоне войны в Украине. А вот к украинцам в Чехии относятся с пониманием, здесь всегда можно рассчитывать на пару теплых слов, да и чешский язык относительно понятен.

Многие украинцы в свое время успели прогуляться по улочкам Праги или полюбоваться собором Петра и Павла в Брно, но точно мало кто из них уезжал подальше от цивилизации. А это очень даже зря, ведь на самом деле туристической Чехии еще есть много чего предложить. Одним из таких мест, куда стоит уехать на неделю, чтобы побродить по лесу и полюбоваться красотой природы, являются Орлицкие горы, а именно небольшой поселок Дештне на границе с Польшей.

Чем привлекает Дештне в Орлицких горах

В Чехии это очень популярный горнолыжный курорт. В самом селе постоянно проживает чуть больше 500 жителей, но, кажется, людей здесь намного больше. Секрет в постоянных туристах.

Зимой – это туристическая "Мекка" для любителей лыж, сноубордов и санок. Специально для этих целей здесь создана развитая сеть горнолыжных парков.

Однако если вы думаете, что в другое время года здесь делать нечего, то вы очень сильно ошибаетесь. Ведь благодаря невероятной природе Орлицких гор в сочетании с чешской гостеприимностью и развитой туристической инфраструктурой – это небольшое село превращается в тихий рай для круглогодичного комфортного отдыха. Кстати, многие сравнивают Орлицкие горы с украинскими Карпатами.

Здесь огромный выбор отелей и пансионатов, номера в которых легко можно забронировать в интернете. Цены за ночь стартуют от 880 крон (примерно от 1 275 гривень), а средняя стоимость номера – 1600 крон (2320 гривень). Бронировать жилье лучше заранее, ведь место очень популярное.

Что касается питания, то беспокоиться об этом тоже не стоит. В каждом отеле или пансионате Дештне есть ресторан, где можно отведать как классические чешские блюда, так более привычную украинцам еду (правда, борщ в меню можно даже не пытаться искать).

Также здесь работает супермаркет, где можно найти все необходимые. При желании за покупками или перекусить можно съездить в ближайший населенный пункт покрупнее – Нове Место над Метуи, Рихнов над Княжноу или же Градец Кралове. У автобусов здесь четкое расписание, а оплатить проезд можно обычной банковской картой.

Что посмотреть в Дештне

Конечно же, в первую очередь сюда стоит приехать из-за природы. Благодаря множеству туристических маршрутов здесь можно каждый день гулять по новой тропе, наслаждаясь здешними красотами, или попробовать осилить горы на велосипеде.

Также стоит заглянуть в местный музей и ознакомиться с историей этого чудесного населенного пункта.

Гора Велка Дештне

Обязательно нужно подняться на самую высокую точку – Велка Дештне – 1115 метров над уровнем моря. Путь на вершину через лес занимает около двух часов, но невероятная красота природы может немного задержать вас в пути. По дороге вы встретите огромное количество ручьев с кристально чистой водой, а также птиц, зайцев, ящериц и прочую мелкую живность, которая не представляет угрозы для человека. А еще можно попробовать дикую малину, землянику, чернику – самым везучим удастся отведать местную ежевику.

На самой вершине Велка Дештне расположена металлическая башня, со смотровой площадки которой открывается превосходный вид. С одной стороны будет видна Чехия, а с другой стороны – Польша. Подняться на вершину можно в любое время суток и года.

Также рядом расположено небольшое кафе, где можно выпить чай, кофе, купить воды или мороженное. Однако стоит учесть, что кафе работает не каждый день и в ограниченные часы, поэтому планируя поход, все необходимое лучше взять с собой.

Адршпашско-теплицкие скалы

Помимо этого, советуем посетить город Наход, возле которого расположены Адршпашско-теплицкие скалы. Местные жители считают их настоящим чудом чешской природы – это самое крупное горное образование в Чехии.

Здесь есть все – пещеры, каньоны, ущелья, озера и лабиринты. Счастливчикам также удастся увидеть два водопада, которые появляются в различное время в зависимости от сезона.

Ну, а "изюминкой" является монолит Адршпах, который появился в результате объединения нескольких скальных образований.

У подножья Теплицких скал расположен поселок Скалы с одноименным замком в стиле барокко, который построили еще в 1666 году. Руины скального града прямо над замком относятся ко второй половине 14 века. Он был разрушения в 1447 году, а восстановлен в 1548. Окончательно владения опустели в начале XVII века. Кстати, именно этот поселок и замок стали местом действия романа Алоиса Йираска "Скалы".

Замок Рихнов над Кнежноу

Стоит уделить внимание и ближайшим к Дештне городам. В Рихнов над Кнежноу в первую очередь необходимо посетить замок, который был построен в 1676-1690 годах в стиле раннего барокко. В 1713 году в замке была проведена обширная реконструкция по проекту известного архитектора Яна Сантини. Вместе с фасадом церкви Пресвятой Троицы замок является одним из самых больших и красивых образцов барочной архитектуры в Чехии.

В замке хранится уникальная и очень ценная коллекция картин рода Коловратов, в которую входят также шедевры чешских и иностранных художников. Он находится в колокольне у церкви. Часть замка занимают выставки Музея Орлицких гор и Орлицкой галереи.

Здесь же можно увидеть третий по величине колокол в Чехии, названный Криштоф.

Ежегодно в замке проходит фестиваль "Полачково лето". Погулять по территории замка можно абсолютно бесплатно.

Замок Нове Место над Метуйей

Этот живописный замок основан в 1501 году и представляет собой часть великолепного архитектурного ансамбля, а также привлекает внимание крайне любопытным соединением двух архитектурных стилей, разделенных тремя веками: барочный ренессанс и арт-деко, элементы которого внесли последние владельцы.

Свой нынешний вид замок приобрел в ХХ веке, когда поместье купили фабриканты Бартоны и занялись его восстановлением. Кроме замка, стоит посетить здешние сады, прогуляться по мосту и подняться на башню, откуда открывается невероятный вид.

Полный билет стоит от 140 крон для взрослых и от 30 крон для детей. Цена билета для детей варьируется в зависимости от возраста ребенка.

Пивоварня в Добрушке

Чехия по праву славится своим пивом. Ближайшая к Дештне пивоварня находится в Добрушке – одна из самых известных в стране, где варят пиво еще с ХІ века.

За свою долгую историю пивоварня несколько раз уничтожалась пожаром и восстанавливалась на старом месте – в 1565, 1702, 1806 и 1866 годах. После последнего пожара завод построили на новом месте в 1868 году, но огонь вновь вспыхнул в 2006 году. В 2002 году завод выкупила компания Staročeský pivovárek, s.r.o. Dobruška, торговая марка завода – пиво Rampušák.

Кстати, при пивоварне также работает миниотель на четыре номера. Стоимость проживания в нем – 500 крон з ночь (примерно 720 гривень).

Также здесь есть боулинг и паб, где можно попробовать все виды пива, которые варят местные пивовары.

Несомненно, в Добрушке стоит посетить и местную ратушу, к зданию которой примыкает башня с большими часами. На самом ее верху расположена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на окрестности.

На главной площади рядом с ратушей расположен чумной столб, прославляющий Небеса за избавление от эпидемии чумы. Также в старом городе можно увидеть церковь святого Вацлава, построенную еще в 1709-1724 годах, и костел Святого Духа.

Как доехать до Дештне в Орлицких горах

Прямиком в Дештне из Украины доехать можно только на машине. В нынешних реалиях лучше всего добраться до города Градец Кралове – билет на автобус сюда из Киева стоит от 2275 гривень, а из Львова чуть меньше – от 1980 гривень.

А вот уже из Градца Кралове можно спокойно доехать до Дештне на еще одном автобусе. Стоимость проезда составляет всего 78 крон – примерно 113 гривень.

Анастасия Горбачева