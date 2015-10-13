В Тернополе завтра начнется набор в новую полицию

Завтра, 14 октября, в Тернополе официально начнет работу пункт приема анкет в новую патрульную полицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, набор новых патрульных будет проходить с 14 октября по 4 ноября.

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Пункт приема анкет начнет работать с 9 часов утра по адресу: г. Тернополь, бульвар Шевченко, 27, Народный дом «Перемога». Желающие лично подать заявку и заполнить анкету могут обращаться по указанному адресу ежедневно (кроме выходных) с 9.00 до 18.00. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Желательно - удостоверение водителя.

Требования к кандидатам: стремление к качественным изменениям; возраст от 21 до 35 лет; полное общее среднее или высшее образование; наличие водительского удостоверения категории «В»; отсутствие судимости; свободное владение украинским языком; физическое здоровье и моральная устойчивость.