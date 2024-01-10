Новинка получила устаревший дизайн, но автономность и выживаемость устройства компенсируют этот момент.

Компания Samsung представила "неубиваемый" Galaxy XCover 7 для использования в самых суровых условиях. Новинка получила устаревший дизайн, но автономность и выживаемость устройства компенсируют этот момент.

Одной из его особенностей является съемная батарея, поэтому можно быстро заменить разряженный аккумулятор 4050 мАч на новый. Вдобавок есть режим работы со снятой батарее – при питании от сетевого адаптера, пишет портал Android Authority.

Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 60 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Благодаря повышенной сенсорной чувствительности экран Samsung Galaxy XCover 7 реагирует на прикосновения даже в толстых перчатках.

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Смартфон также отличается влагозащитой по стандарту IP68 и защитным корпусом, который отвечает военному стандарту MIL-STD-810G. Он способен выдержать падение на твердую поверхность с высоты до 1.5 метра и полное погружение в воду до 30 минут.

Из прочих особенностей: процессор MediaTek Dimensity 6100+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камера на 5 Мп, основная на 50 Мп, модуль NFC для бесконтактной оплаты и свежая Android 14 с фирменной оболочкой One UI.

В Европе Samsung Galaxy XCover 7 должен появиться уже в этом месяце, но стоимость компания пока не объявила. Как ожидается, новинка будет стоить 379 евро.

А уже на следующей неделе Samsung представит свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24. До анонса секретов почти не осталось: известны характеристики, дизайн и основные "фишки" новых смартфонов. Даже известна их цена, в том числе в Европе.

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