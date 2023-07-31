Выбрать можно как среди моделей Xiaomi, так и Redmi, которая является суббрендом компании.

Сегодня на рынке доступно огромное количество смартфонов Xiaomi – сложно разобраться, какой из "топов за свой ценник" подойдет именно вам. Редакторы Pocket Tactics отобрали 5 моделей, которые можно рассматривать к покупке в 2023 году.

В заметке говориться, что определяли лучшие смартфоны на основе времени автономной работы, качество камер и соотношение цены и качества.

Самый топ – Xiaomi 13 Pro

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Один из главных Android-флагманов на рынке с большим 6,73-дюймовым экраном, тройной камерой 50+50+50 мегапикселей и батареей с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт, при которой батарея набирает 100% за 19 минут.

Также Xiaomi 13 Pro оснащен самый передовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, который позволяет комфортно запускать любое приложение и игры с максимальными настройками. Из недостатков – отсутствие слота для SD-карты и разъема для наушников.

Оптимальный – Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Топовая модель новейшей серии среднебюджетников субббренда Redmi с 120-герцовой AMOLED-матрицей, мощным чипом MediaTek и невероятно быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

Однако главная фишка смартфона – крутые фото- и видео возможности. Аппарат получил основную камеру на 200+8+2 мегапикселей с сенсором Samsung HPX, способная выдавать качественные фото и видео в большинстве сценариях использования.

Бюджетный – Xiaomi Redmi Note 11

Невысокая стоимость, но приятные характеристики: современный дизайн, яркий 90-герцовый AMOLED-экрано на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, тонкий и легкий корпус, оптимальный чип Snapdragon 680 и блок с четырьмя модулями на 50+8+2+2 мегапикселя.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч: учитывая, что смартфон не очень шустрый, его хватит на два дня использования. Из прочих фишек – NFC-модуль, стереодинамики, отдельный слот microSD и 3,5-мм вход для наушников.

Замыкают топ-5 рейтинга Xiaomi Black Shark 5 Pro и Xiaomi 13 Ultra. Первый назвали оптимальным вариантом для геймеров и тем, кому производительность и автономность важнее дизайна и фотовозможностей. А если вы не признаете превосходства iPhone, то Xiaomi 13 Ultra обзорщики назвали самым лучшим камерофоном не только в линейке Xiaomi, но и вообще на рынке.

Как УНИАН сообщал ранее, в августе этого года Xiaomi "завалит" пользователей целым рядом новинок. Среди них – складной смартфон MIX Fold 3, игрофлагман Redmi и парочку планшетов.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. На родном рынке ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а до нас она доберется в начале 2024 года.

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