Это доступный бюджетник с дисплеем на 90 Гц, влагозащитой IP53 и батареей на 5000 мАч.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 12. который должен стать развитием главной "народной" линейки бренда. Он почти полностью идентичен предшественнику Redmi 10 (2022) за исключением пары моментов.

Новинка получила обновленный дизайн: тыльная крышка теперь выполнена из стекла, а на корпусе есть сканер отпечатков пальцев, вмонтированный в кнопку включения. На двойное нажатие по нему можно назначить жесты: например, запуск камеры или видеозапись экрана.

Основные характеристики Redmi 12:

IPS-матрица 6.79″, 2460×1080, 90 Гц, 550 нит;

процессор 8-ядерный MediaTek Helio G88;

4/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ eMMC 5.1, слот для microSD;

батарея 5000 мАч, быстрая зарядка (18 Вт);

тройная камера на 50+8+2 Мп.

Что касается других особенностей, здесь есть модуль NFC для бесконтактной оплаты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, Dual SIM (гибридный слот), ИК-порт и аудиоджек. А внутренности смартфона защищены от пыли и влаги (сертификация IP53).

Видео дня

Из коробки Redmi 12 работает под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Пока продажи стартовали только в Таиланде по цене от 5299 бат (около 5000 грн), но в ближайшие месяцы ждем и в Украине.

Выбор идеального смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен бесчисленным количеством вариантов от разных производителей. Бенчмарк AnTuTu делился свежими рейтингами лучших Аndroid-гаджетов по соотношению цены и производительности.

Сама же Xiaomi ранее в этом месяце привезла в Европу свой последний "суперфлагман" 13 Ultra. Он получил самую мощную начинку на сегодняшний день, рекордный дисплей и передовые камеры от Leica. Правда. ценник "кусается".

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