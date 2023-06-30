Телефон оснащается большим 6,79-дюймовым экраном, а внутри стоит новенький процессор Snapdragon 4 Gen 2.

Компания Redmi, подразделение Xiaomi, расширила свою линейку смартфонов Redmi Note 12 новой моделью Note 12R. У производителя уже есть модель Note 12R Pro, но вопреки приставке Pro она слабее новинки, так как базируется на более старом чипе той же серии – Snapdragon 4 Gen 1.

Девайс получил три цветовых решения: черный, голубой и бежевый. Спереди – большой 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

За производительность отвечает однокристальная платформа Snapdragon 4 Gen 2, которая выполнена по 4-нм техпроцессу. У аппарата в арсенале 4/6/8 Гбайт ОЗУ типа LPDDR4X и 128/256 ГБ на накопителе. Для стабильной работы системы и гейминга на средних настройках – самое то.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, то гаджет оборудован двойной основной камерой (50 и 2 Мп), которая выдает качественные фото и видео при достаточно освещении. Автономностью устройство обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Из прочих особенностей – отдельный слот microSD, NFC-модуль, защита IP53 и 3.5-мм аудиоджек для наушников. Работает устройство под управлением MIUI 14, с Android 13 в качестве основы.

Продажи в Китае уже начались. Минимальная и максимальная версии Redmi Note 12R в модификациях 4/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдутся в 1 тыс. и 1,8 тыс. юаней (около 5 тыс. и 9 тыс. грн.). О сроках выхода в Европе пока не сообщается.

Если у вас аппарат Xiaomi, ранее УНИАН сообщал, что компания программно "похоронила" ряд популярных смартфонов. Redmi 9A и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла. Теперь пользоваться ими – небезопасно.

А еще месяцем ранее Xiaomi признала устаревшими Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S Pro и Redmi Note 9S Pro Max. Всего суммарно с начала 2023 года китайская корпорация программно "отменила" более 30 своих устройств.

А если вы в поисках недорогого монитора для игр или работы, Xiaomi недавно выпустила один из самых доступных мониторов "за свои деньги". У него IPS-матрица диагональю 27 дюйма, частота 75 Гц и даже есть поддержка быстрой зарядки.

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