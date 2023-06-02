В самой дешевой категории первое место занял OnePlus Ace Racing Edition, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги лучших Аndroid-гаджетов по соотношению цены и производительности в нескольких ценовых категориях. Данные актуальны по состоянию на первую половину 2023 года.

Как отмечают специалисты, в последние месяцы рынок субфлагманов и телефонов среднего уровня "захватили" модели OnePlus и Oppo. Кроме того, отмечается возвращение Meizu с серией Meizu 20, представители которой дважды вышла в лидеры в рейтинге AnTuTu.

OnePlus Ace Racing Edition – лучший бюджетный смартфон для покупки в 2023

В самой дешевой категории до 300 долларов первое место досталось OnePlus Ace Racing Edition. У него тройная камера 64 Мп с "широком" и макро, процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67Вт.

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Сразу за ним идет iQOO Neo7 SE и Realme GT Neo5 SE, который является более доступной, но в чем-то даже более интересной версией GT Neo 5 с зарядкой 240 Вт.

В ценном сегменте до $450 лидирует модель Redmi K60 с OLED-матрицой 6.67" и частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батареей 5550 мАч с зарядкой 67 Вт.

Второе и третье место разделили между собой Lenovo Legion Y70 и Redmi K60 Pro.

Meizu 20 – доступный флагман от легендарного бренда

Топ смартфонов ценой до $600 возглавил Meizu 20. Он получил AMOLED-матрицу 6.55’ с разрешением Full HD+ и 120 Гц, топовый Snapdragon 8 Gen 2 и батарею на 4700 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт по проводу. Камеры – 50+16+5 Мп.

Второе место занимает iQOO Neo8 Pro и по совместительству самый мощный смартфон на сегодняшний день, а третье – iQOO 11.

Среди более дорогих устройств стоимостью до $750 первое место принадлежит Pro-версии Meizu 20. Аппарат предлагает сразу три сенсора по 50 Мп, большущую AMOLED-матрицу 6.81’’ с разрешением 2К+ и батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

На втором месте расположилась Oppo Find X6 а на третьем – Xiaomi 13 Pro.

Лучший из лучших – Red Magic 8 Pro+

Уже который месяц подряд в рейтинге самых дорогих смартфонов стоимостью $750 и выше лидирует Red Magic 8 Pro+, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Второе и третье место разделили между собой модели Honor Magic5 Pro с лучшей камерой на рынке смартфонов и Oppo Find X6 Pro с самым ярким экраном в мире.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет iQOO Neo 8 Pro, который стал первым в мире аппаратом на базе нового процессора Dimensity 9200+. На втором месте разместился OnePlus 11, а замкнул тройку Oppo Find X6 Prо.

Также мы делились простым лайфхаком, который позволит реже заряжать смартфоном. Хотя изначально эту фичу внедрили в мобильники для активации во время перелетов, она имеет множество применений и в повседневной жизни.

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