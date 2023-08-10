О прекращении продаж сервисов и товаров в стране-агрессора компания объявила еще в марте 2022 года.

Софтверный гигант Microsoft запустил рассылку в РФ, в которой информирует пользователей о прекращении продления лицензий для операционных систем Windows. Последняя дата поддержки – 30 сентября.

Как пишут профильные российские СМИ, подписки, активные по состоянию на 30 сентября, будут действовать до конца своего срока, но продлить их будет нельзя.

Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США – говориться в письме.

Тот факт, что Microsoft больше не будет продлевать лицензии компаниям РФ, означает отсутствие важных обновлений для обеспечения безопасности информации. На фоне этого в России уже начали рассматривать переход на альтернативные операционные системы, такие как Linux или macOS.

Microsoft и уход из России

Отметим, что Microsoft почти сразу после начала войны в Украине объявила о временном прекращении продаж своих сервисов и товаров на территории агрессора.

Позже, в июне 2022 года, в Microsoft подчеркнули, что существующие контрактные обязательства в отношении российских клиентов будут выполняться. А весной 2023 года компания вдруг начала предлагать частным компаниям, не попавшим под санкции, продлить лицензии на свое программное обеспечение.

Также компания до этого ограничивала возможность скачивать Windows на территории страны, однако в итоге вернула эту опцию.

При этом Microsoft продолжает помогать Украине. С начала войны суммарная помощь компании составляет более $400 млн, также IT-гигант предоставил Украине бесплатный доступ к своей облачной платформе Azure. Это позволит улучшить сбор и анализ доказательств военных преступлений РФ.

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