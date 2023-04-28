Американская корпорация предложила продлить лицензии на софт 1 тысяче российских компаний.

РосСМИ пишут, что Microsoft не хочет уходить с российского бизнес-рынка. Компания предложила частным компаниям, не попавшим под санкции, продлить лицензии на свое программное обеспечение.

По данным "Коммерсанта", с начала года предложения от компании получили около 1 тыс. организаций. Участники рынка считают, что так Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и снизить уровень пиратства.

Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления – пишет издание.

Как отмечается, спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему велик, а программное обеспечение (ПО) продолжает поставляться в коробочных версиях через параллельный импорт.

Microsoft и реакция на войну в Украине

Напомним, что в марте 2022 года американская корпорация приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы.

В июне Microsoft заявляла, что собирается "существенно" сократить работу в России из-за "изменения экономических перспектив", влияющих на бизнес. Однако в корпорации заверили, что "продолжат выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами".

В октябре РосСМИ начали писать, что Microsoft тайно вернулась в Россию и продает свое ПО со скидками. А в декабре корпорация открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows.

При этом Microsoft продолжает помогать Украине. С начала полномасштабной войны суммарная помощь компании составляет более 400 млн долларов, а ранее стало известно, что Microsoft позволит улучшить сбор и анализ доказательств военных преступлений РФ.

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