Новое приложение представлено как текстовая версия приложения Meta для обмена фотографиями.

Компания Meta сегодня запускает в более чем 100 странах новое приложение Threads, который разработала команда Instagram для обмена текстовыми обновлениями и присоединения к публичным беседам.

Как сообщает компания Meta, именно сегодня запускается Threads в более чем 100 странах. Пользователи могут загрузить приложение из Apple App Store и Google Play Store. Однако Threads пока недоступен на территории стран-членов ЕС из-за действия строгих правил конфиденциальности данных.

Пользователь может войти в приложение, используя свою учетную запись Instagram. Сообщения будут содержать до 500 символов и будут содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Видео дня

При этом любой, кому еще не исполнилось 16 лет (или 18 лет в некоторых странах), когда он присоединится к Threads, будет иметь частный профиль.

Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже зарегистрировал аккаунт в Threads и анонсировал открытие страницы для "Дії".

"Красивый дизайн здесь. Твиттеризация начинается", - написал Федоров.

Илон Маск купил Twitter - последние новости

В июле стало известно, что владелец соцсети Илон Маск ограничил количество постов, которые пользователи могут просмотреть в сутки, и начал требовать от посетителей регистрацию для просмотра контента.

Также в июне Илон Маск даже вызвал Марка Цукерберга на бой без правил после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента Twitter. Все началось с того, что Маск высмеял в Твиттере стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.

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