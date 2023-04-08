Новинка будет продаваться на глобальном рынке, а по части фото все должно стать еще лучше

Глобальная презентация Xiaomi 13 Ultra состоится в ближайшие недели, но подробные технические характеристики нового флагмана уже известны. Судя по всему, новинка поборется с OPPO Find X6 Pro за звание обладателя самого продвинутого набора камер.

Согласно представленной информации, Xiaomi 13 Ultra оснащается 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем последнего поколения производства Samsung. Он получит адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, что позволит быть ему не только максимально плавным в использовании, но и существенно экономить заряд батареи.

Что касается начинки, то Xiaomi 13 Ultra будет работать на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2 в связке с оперативной памяти типа LPDDR5. А накопитель стандарта UFS 4.0 максимально позитивно скажется на быстродействии и отзывчивости аппарата. Емкость аккумулятора составит 4900 мАч с быстрой беспроводной зарядкой (50 Вт) и быстрой проводной (90 Вт).

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Наиболее интересные детали касаются камеры, поскольку предшественник Xiaomi 12S Ultra задал высокую планку. Если верить источнику, новый Xiaomi 13 Ultra оснастят сразу четырьмя камерами по 50 Мп каждая:

основная Leica с главным сенсором Sony IMX989 и оптической стабилизацией;

остальные три – на базе датчика Sony IMX858 (два из которых отвечают за оптический зум);

для селфи предусмотрен 32-Мп сенсор.

Также сообщается, что Xiaomi установит в смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Подобная технология будет впервые внедрена в аппарате производителя.

Другие интересные моменты: поддержка современного WiFi7, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, продвинутый вибромоторчик X-axis и Android 13 "из коробки".

Уже официально объявлено, что Xiaomi 13 Ultra, в отличие от Xiaomi 12S Ultra, выйдет и на глобальный рынок. Полноценная презентация смартфона состоится в апреле с релизом в Европе ближе к лету.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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