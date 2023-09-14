Разработчики WhatsApp анонсировали глобальный запуск каналов.

В WhatsApp добавили одну из главных особенностей Telegram – с последним апдейтом в мессенджере появились каналы. Новая фича работает в 150 странах по всему миру, в том числе в Украине.

Уже со старта доступны тысячи каналов от различных компаний, спортивных команд, музыкантов и других знаменитостей, на которые можно подписаться, говориться на сайте WhatsApp. Каналы при этом отделены от чатов, а личная информация администраторов и подписчиков защищена.

В отличие от того же Telegram, в WhatsApp каналы вынесены в отдельную вкладку, а пользователи могут искать самые интересные из них по фильтрам. Позже обещают добавить еще несколько функций: продвижение каналов в каталоге, монетизацию и возможность создавать каналы самому.

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Нетрудно догадаться, что WhatsApp пытается наверстать отставание от Telegram, где каналы появились еще в 2015 году, и переманили в этот мессенджер немало новых пользователей. Также WhatsApp предлагает другие возможности Телеграмм, такие как шеринг экрана, возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах, а также видеосообщения.

Функция каналов уже появилась в апдейте для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться пару дней.

Ранее сообщалось, что в скором времени WhatsApp начнет принимать сообщения не только внутри сервиса, но и из других мессенджеров – из Viber, iMessage и Telegram. Такое нововведение обусловлено новым законом ЕС.

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