Теперь в популярном мессенджере можно будет принимать и отправлять сообщения в другие мессенджеры.

WhatsApp, самый популярный мессенджер на сегодня, готовится к кроссплатформенному будущему: в бета-версии приложения появился раздел, который отвечает за совместимость с другими сервисами обмена сообщениями.

Такое нововведение обусловлено новым законом ЕС "О цифровых сервисах". Согласно ему, Meta и другие IT-корпорации должны реализовать совместимость своих сервисов для обмена сообщениями с конкурирующими платформами. Требования вступят в силу в марте 2024 года.

Новый раздел называется "Сторонние чаты". Пока его нельзя протестировать, поэтому пока сложно утверждать точно, в каком виде мессенджер реализует взаимодействие.

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Однако ясно одно: в скором времени WhatsApp начнет принимать сообщения не только внутри сервиса, но и из других мессенджеров – из Viber, iMessage и Telegram.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы удержать IT-гигантов от "навязывания несправедливых условий" и "обеспечить доступ к важным цифровым сервисам". В рамках закона крупные игроки рынка также обязаны разрешить использование на своих платформах сторонних магазинов приложений и платежных систем. То есть владельцы айфонов смогут ставить приложения из сторонних источников в обход App Store.

Новый закон, фактически, предотвратит практику принуждения пользователей к установке 3-4 мессенджеров для поддержания связи со всеми своими друзьями и знакомыми. Вместо монополии на службы обмена сообщениями, мессенджеры будут вынуждены приманивать пользователей удобством интерфейса, защищенностью и полезными функциями.

В последнем апдейте WhatsApp получил полезную функцию, позволяющую отправку фото и видео в высоком качестве. Также в мессенджере появились видеосообщения.

Конкуренты из Telegram ранее запустили у себя сторис. Короткие фото- или видеопосты уже можно публиковать и смотреть всем пользователям.

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