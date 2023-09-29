Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботами, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера.

Создатели WhatsApp объявили о внедрении искусственного интеллекта в свой мессенджер. Это позволит реализовать в нем ряд уникальных возможностей, которых нет в подобных приложениях для общения, в том числе в Telegram.

На базе собственного ИИ будут работать три функции. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Встроенный чат-бот, аналог ChatGPT. Пользователь сможет задавать вопросы и давать задания ИИ-ассистену, а также устраивать дебаты в групповых чатах с "десятками уникальных персонажей", созданными ИИ.

Генератор фотореалистичных изображений, аналог Midjourney. Пользователю достаточно набрать команду /imagine и добавить краткое описание.

Генератор стикеров. Достаточно будет зайти в специальный раздел меню и ввести текстом то, какой стикер вы хотите получить.

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Когда нейросеть и функции на ее основе появится в WhatsApp, неясно. Скорее всего, нововведение сначала появится у бета-тестеров, после чего оно станет доступно всем пользователям.

Ранее в этом месяце в WhatsApp добавили одну из главных особенностей Telegram – каналы. Новая фича работает в 150 странах по всему миру, в том числе в Украине.

В то же время, как сообщал УНИАН, начиная со следующего месяца WhatsApp перестанет запускаться на смартфонах Android ниже 5.0. Несмотря на то, что это довольно старые устройства, речь все равно идет о миллионе пользователей.

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