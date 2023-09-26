В список вошли Galaxy Nexus, Sony Xperia и не только / фото REUTERS

WhatsApp постоянно получает новые обновления и фичи, из-за чего старые устройства "не успевают" за ними. Разработчики мессенджера предупредили, что с грядущим апдейтом мобильное приложение прекратит запускаться на смартфонах Android ниже 5.0.

"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", – говориться на обновленной страничке поддержки WhatsApp. 

Таким образом, к 24 октября WhatsApp-юзерам стоит обновить операционную систему на своем смартфоне, а если Android 5.0 или более современная версия не поддерживаются – задуматься об апгрейде. После наступления "дня Х", на этих устройствах станут недоступны все службы WhatsApp. 

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Например, в списке есть:

  • Samsung Galaxy Note2;
  • Samsung Galaxy S2;
  • Samsung Galaxy Nexus;
  • Samsung Galaxy Tab 10.1;
  • HTC One;
  • HTC Desire HD;
  • HTC Sensation;
  • LG Optimus 2X;
  • Nexus 7;
  • LG Optimus G Pro;
  • HTC One;
  • Sony Xperia Z;
  • Sony Xperia S2;
  • Sony Ericsson Xperia Arc3;
  • Motorola Xoom;
  • Motorola Droid Razr.

Владельцам iPhone повезло больше, для них условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен айфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

Напомним, ранее в этом месяце WhatsApp анонсировал глобальный запуск каналов, в том числе в Украине. В отличие от того же Telegram, в WhatsApp каналы вынесены в отдельную вкладку, а пользователи могут искать самые интересные из них по фильтрам. 

Вскоре в мессенджере появятся и другие новые фишки. Например, поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах.

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