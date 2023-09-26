Несмотря на то, что это довольно старые устройства, речь все равно идет о миллионе пользователей.

WhatsApp постоянно получает новые обновления и фичи, из-за чего старые устройства "не успевают" за ними. Разработчики мессенджера предупредили, что с грядущим апдейтом мобильное приложение прекратит запускаться на смартфонах Android ниже 5.0.

"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", – говориться на обновленной страничке поддержки WhatsApp.

Таким образом, к 24 октября WhatsApp-юзерам стоит обновить операционную систему на своем смартфоне, а если Android 5.0 или более современная версия не поддерживаются – задуматься об апгрейде. После наступления "дня Х", на этих устройствах станут недоступны все службы WhatsApp.

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Например, в списке есть:

Samsung Galaxy Note2;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy Nexus;

Samsung Galaxy Tab 10.1;

HTC One;

HTC Desire HD;

HTC Sensation;

LG Optimus 2X;

Nexus 7;

LG Optimus G Pro;

HTC One;

Sony Xperia Z;

Sony Xperia S2;

Sony Ericsson Xperia Arc3;

Motorola Xoom;

Motorola Droid Razr.

Владельцам iPhone повезло больше, для них условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен айфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

Напомним, ранее в этом месяце WhatsApp анонсировал глобальный запуск каналов, в том числе в Украине. В отличие от того же Telegram, в WhatsApp каналы вынесены в отдельную вкладку, а пользователи могут искать самые интересные из них по фильтрам.

Вскоре в мессенджере появятся и другие новые фишки. Например, поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах.

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