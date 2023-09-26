WhatsApp постоянно получает новые обновления и фичи, из-за чего старые устройства "не успевают" за ними. Разработчики мессенджера предупредили, что с грядущим апдейтом мобильное приложение прекратит запускаться на смартфонах Android ниже 5.0.
"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", – говориться на обновленной страничке поддержки WhatsApp.
Таким образом, к 24 октября WhatsApp-юзерам стоит обновить операционную систему на своем смартфоне, а если Android 5.0 или более современная версия не поддерживаются – задуматься об апгрейде. После наступления "дня Х", на этих устройствах станут недоступны все службы WhatsApp.
Например, в списке есть:
- Samsung Galaxy Note2;
- Samsung Galaxy S2;
- Samsung Galaxy Nexus;
- Samsung Galaxy Tab 10.1;
- HTC One;
- HTC Desire HD;
- HTC Sensation;
- LG Optimus 2X;
- Nexus 7;
- LG Optimus G Pro;
- HTC One;
- Sony Xperia Z;
- Sony Xperia S2;
- Sony Ericsson Xperia Arc3;
- Motorola Xoom;
- Motorola Droid Razr.
Владельцам iPhone повезло больше, для них условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен айфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.
Напомним, ранее в этом месяце WhatsApp анонсировал глобальный запуск каналов, в том числе в Украине. В отличие от того же Telegram, в WhatsApp каналы вынесены в отдельную вкладку, а пользователи могут искать самые интересные из них по фильтрам.
Вскоре в мессенджере появятся и другие новые фишки. Например, поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах.