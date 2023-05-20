Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

Самый популярный мессенджер в мире – WhatsApp – недавно представил новую удобную функцию, которая позволяет пользователям использовать одну учетную запись на пяти мобильных гаджетах одновременно. Ранее функциональность приложения для обмена сообщениями была ограничена привязкой к номеру телефона, зарегистрированному на конкретном устройстве. Это ограничение затрудняло доступ к чатам с другого смартфона с другим номером.

В этом материале мы подробно рассмотрим, как настроить WhatsApp на втором смартфоне и продолжить переписку с того места, где вы остановились.

Как использовать WhatsApp на двух телефонах

Для начала необходимо обновить приложение до последней актуальной версии, При использовании более старых версий возможность войти в WhatsApp на нескольких устройствах не гарантируется. Поэтому обязательно обновитесь.

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Чтобы войти под своей учетной записью на дополнительном устройстве, вам придется отсканировать с помощью приложения WhatsApp специальный QR-код. Работает это следующим образом:

Войдите в WhatsApp на своем основном устройстве (не важно, iPhone или Android);

В настройках найдите меню "Связанные устройства";

В открывшемся меню нажмите на опцию "Привязка устройства" и разрешите WhatsApp доступ к камере;

Далее, все что остается – открыть WhatsApp на дополнительном устройстве и нажать кнопку "Начать". Отсканировав QR-код, сгенерированный основным смартфоном, перед вами на экране появятся все ваши чаты со всеми нужными вложениями, которые можно без проблем скачать и продолжать переписки.

После подключения оба телефона будут синхронизировать чаты, позволяя пользователям получать и отправлять сообщения с любого устройства. При этом вы можете комбинировать различные конфигурации, например, один смартфон и четыре планшета или пять смартфонов.

Однако важно отметить, что существуют некоторые ограничения в отношении того, что могут делать ваши связанные устройства, Например, вы не сможете синхронизировать всю свою историю сообщений, поэтому, если вам нужно отыскать старый диалог, необходимо будет вернуться к своему основному телефону.

Еще один момент: если ваше основное устройство будет неактивно в течение 14 дней, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта. Это делается в качестве меры безопасности.

Ожидается, что в следующем обновлении WhatsApp для смартфонов в мессенджер добавят каналы по аналогии с Telegram и возможность редактирование сообщения.

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