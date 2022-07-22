СМИ пишет, что за ее разработку отвечает компания экс-советника Дмитрия Медведева.

Из-за решения Google перестать лицензировать российские Android, страна-изгой взялась за разработку собственной операционной системы для смартфонов и планшетов.

"Конкурента" ОС Android создает компания экс-советника Дмитрия Медведева и готовится презентовать ее этим летом, сообщает "РБК".

На данный момент в реестр российского софта внесена только одна ОС для мобильных устройств – "Аврора" – которая, на самом деле, является доработанной версией финской Sailfish OS. Также свою мобильную ОС собирается выпустить "Лаборатория Касперского", в отношении которой несколькими месяцами ранее власти США начали расследования.

А меж тем запас смартфонов и импортной электроники в российских магазинах иссякает. В связи с этим в стране также хотят наладить производство собственных смартфонов и компьютеров. Мол, в стране для этого все якобы есть.

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

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