В компании пообещали сделать это в течение следующих нескольких недель.

Американская компания Meta, владеющая популярными социальными сетями Facebook и Instagram, объявила о своих планах разблокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа.

Как отметил в своем заявлении 25 января президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг, разблокировать аккаунты американского политика могут в течение следующих нескольких недель.

В компании пояснили такое решение тем, что хотят дать возможность американцам слышать разные политические мнения в обществе.

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"Общественность должна иметь возможность слышать, что говорят ее политики — хорошее, плохое и безобразное, — чтобы они (граждане - ред.) могли сделать осознанный выбор при голосовании", - говорится в заявлении компании.

Однако в Meta предупредили, что в случае возвращения Трампа в Facebook и Instagram, политик должен будет соблюдать внутренние правила компании и не публиковать запрещенный контент. Иначе в отношении его социальных сетей последует более строгий бан: на срок от месяца до двух лет.

Блокировка социальных сетей Дональда Трампа

Напомним, что впервые аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы основателем Meta Марком Цукербергом в 2021 году. Также это решение поддержал Twitter.

Это случилось на фоне скандала Трампа со штурмом Капитолия сторонниками американского лидера 6 января. Там сочли, что Трамп призывал участников митинга в свою поддержку к беспорядкам и провоцировал насилие.

20 ноября 2022 года новый владелец Twitter Илон Маск после опроса пользователей разблокировал аккаунт бывшего президента США. Однако сам Трамп туда так и не вернулся.