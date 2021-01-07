В сети уже заговорили о "русском следе" в организации протестов в США.

В Вашингтоне во время штурма Капитолия 6 января из толпы сторонников президента Трампа слышны были фразы на русском.Читайте такжеПоявилось видео убийства сторонницы Трампа в Капитолии (18+)

На это в своем Telegram-канале обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На первых минутах видео во время попытки штурмовать здание Капитолия слышно "Давай быстрее!" и "Смелее!".

В сети уже заговорили о "русском следе" в организации протестов в США.

Протесты в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Байдена.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Позже обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента.

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Автор: Ольга Робейко