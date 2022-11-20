Владелец Twitter Илон Маск после опроса пользователей разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в этой соцсети.
"Люди высказались. Трамп будет восстановлен", - сообщил Маск в Twitter.
В опросе было подсчитано чуть более 15 млн голосов, из которых 51,8% проголосовали за возобновление аккаунта Трампа.
При этом Маск признал, что на количество голосов имеют влияние так называемые "боты".
После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.
Трамп в "Твиттере"
В январе 2021 года администрация соцсети Twitter навсегда заблокировала доступ к аккаунту Трампа. 7 января его страницы в Facebook и Instagram также были заблокированы.
12 октября 2022 года стало известно, что Twitter, после покупки Маском, пересматривает свою политику относительно пожизненной блокировки пользователей.
А 19 ноября Маск запустил в соцсети голосование с вопросом, стоит ли разблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа.