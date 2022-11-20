В опросе было подсчитано чуть более 15 млн голосов.

Владелец Twitter Илон Маск после опроса пользователей разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в этой соцсети.

"Люди высказались. Трамп будет восстановлен", - сообщил Маск в Twitter.

В опросе было подсчитано чуть более 15 млн голосов, из которых 51,8% проголосовали за возобновление аккаунта Трампа.

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При этом Маск признал, что на количество голосов имеют влияние так называемые "боты".

После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.

Трамп в "Твиттере"

В январе 2021 года администрация соцсети Twitter навсегда заблокировала доступ к аккаунту Трампа. 7 января его страницы в Facebook и Instagram также были заблокированы.

12 октября 2022 года стало известно, что Twitter, после покупки Маском, пересматривает свою политику относительно пожизненной блокировки пользователей.

А 19 ноября Маск запустил в соцсети голосование с вопросом, стоит ли разблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа.

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