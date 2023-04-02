Даже у куда более доступного Redmi Note 12 Turbo рамки уже.

Компания Meizu во время недавней презентации преподносила новинку Meizu 20 Infinity как практически "безрамочный" смартфон, однако в реальности рамки экрана оказались не такими узкими, как на официальных изображениях.

По данным производителя, смартфон Meizu 20 Infinity имеет самые тонкие рамки экрана в индустрии. Это должно было создать эффект полного погружения в изображение на 6,81-дюймовом AMOLED-экране с разрешением 2К+ и 120 Гц,

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Однако по фотографиям, сделанным реальными пользователями, видно, что рамки экрана Meizu 20 Infinity рамки действительно симметричные (2,48 мм со всех сторон), но они даже пошире, чем у среднебюджетного Redmi Note 12 Turbo. Вот наглядное сравнение:

В настоящее время рекорд самых тонких рамок принадлежит принадлежит Xiaomi 13 – у смартфона Сяоми толщина рамок составляет 1,81 мм. У iPhone 14 Pro, например, толщина составляет 2,17 мм, а у Samsung Galaxy Ultra S23 – 1,95 мм.

А меж тем в Китае уже создали и скоро начнут производить дисплей для смартфонов с рекордно тонкими рамками – всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех.

По слухам, первым устройством с таким экраном станет аппарат от TCL. Он также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру: в iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

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