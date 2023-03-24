Толщина рамок смартфона составляет рекордно минимальные 1 мм. У текущего рекордсмена Xiaomi 13 она составляет 1,95 мм.

В очередной раз известный инсайдер под ником Ice Universe делится с общественностью эксклюзивной информацией. На этот раз он опубликовал информация о том, что скоро на рынке появятся смартфоны с рекордно узкой рамкой.

По его данным, толщина рамок грядущего смартфона компании TCL составляет рекордно минимальные 1 мм. Для сравнения: в будущем iPhone 15 рамку уменьшат до 1,55 мм, а у текущего рекордсмена Xiaomi 13 она составляет 1,95 мм.

Помимо крошечной рамки, смартфон TCL оснастят подэкранной фронтальной камерой. В итоге пользователь не увидит ничего лишнего: на передней панели будет только экран.

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Пока неизвестно, как будет называться новейший смартфон от TCL, а также его сроки выпуска и цена, но уже сейчас известно, что китайскому вендору удалось поставить мировой рекорд по самой тонкой рамке в смартфоне.

Самые интересные смартфоны 2023 года у популярных брендов

Напомним, ранее Oppo официально представила Find X6 и Find X6 Pro – "самые совершенные флагманы" компании. Продвинутые фотовозможности сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой, а модель Pro еще и предлагает экран с рекордной пиковой яркостью – 2500 нит.

В то же время компания Huawei представила свои новые флагманы P60 и P60 Pro, которые стали первыми в мире с двусторонней спутниковой связью. То есть, они умеют как отправлять сообщения "в космос", так и принимать их.

Также в самое ближайшее время также ожидается премьера Xiaomi 13 Ultra с камерами Leica, которому вполне по силам потягаться с самыми топовыми камерофонами. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

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