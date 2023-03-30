В линейку Meizu 20 вошло три модели, одна из которых выделяется самыми тонкими в мире рамками экрана и "титановым стеклом".

Китайская компания Meizu вернулась в игру: представлены флагманские Meizu 20, 20 Pro и 20 Infinity. Последний отличается самыми тонкими в мире рамками экрана и "титановым стеклом".

Анонсировали смартфоны еще в декабре прошлого года и уже до официальной премьеры они стали хитами в Китае. Предшественники в лице Meizu 18 и Meizu 18 Pro вышли еще в марте 2021 года. Компания приняла решение отказаться от выпуска 19-й серии и сразу взялась за Meizu 20.

Чем удивили новые смартфоны

Meizu 20 Pro получил 6.81 дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2К+ и 120 Гц, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 50 Вт без него. Камеры – 50+50+50 Мп. Видео дня

Meizu 20 в плане дизайна и мощности не отличается, но у него попроще экран (6.55’’ при Full HD+), набор камер (50+16+5 Мп) и аккумулятор (4700 мАч, 67 Вт).

В Meizu 20 Infinity корпус из комбинации алюминия и нержавеющей стали, рассеивающий тепло на 40% эффективнее, 6,79-дюймовый LTPO AMOLED с частотой 120 Гц, и камера 50+12+12 Мп.

К слову, Meizu 20 Infinity – первый смартфон на рынке, в котором используется специальный стеклокерамический материал "Meizu Titan Glass" для защиты передней и задней панелей. По заявлению компании, новый материал обладает четырехкратной стойкостью к падениям по сравнению с конкурирующими продуктами.

Meizu также установила в 20 Infinity симметричные стереодинамики высокого качества и массив микрофонов, обеспечивающий эффективное шумоподавление. Кроме того, девайс оснащен чипом спутниковой связи Tianwen S1, позволяющим ему использовать передовую технологию двусторонней связи через спутники.

Meizu 20 – цены и когда ждать

Старт продаж в Китае запланирован на 10 апреля. Цены на обычный Meizu 20 стартуют от 2999 юаней (~16 000 грн). Pro-модель в начальной конфигурации на 12+128 ГБ оценили в 3999 юаней (~21 500 грн).

В то же время стоимость Meizu 20 Infinity сильно выше, чем у Meizu 20 и 20 Pro. Он поступит в продажу по цене от 6299 юаней (~33 800 грн).

Официальные видео, где показан дизайн Meizu 20, 20 Pro и 20 Infinity

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