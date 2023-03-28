Note 12 Turbo стал первым смартфон на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2, а стоит он при этом дешевле $300.

Китайский техногигант Xiaomi вывел на рынок новый смартфон среднего класса от своего суббренда Redmi – Note 12 Turbo.

Устройство в своем роде уникальное – это первый телефон на рынке на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия 16 ГБ + 1 ТБ, что является редкостью в данном ценовом сегменте.

Характеристики Redmi Note 12 Turbo:

Дисплей: 6,67", AMOLED, FullHD+, 120 Гц, 1000 нит, HDR 10+; Видео дня

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2;

Память: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5), 256/512 ГБ и 1 ТБ ПЗУ (UFS 3.1);

Аккумулятор: 5000 мАч, 67 Вт;

ОС: Android 13 (MIUI 14);

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, 3,5 мм.

Что касается фотовозможностей, то смартфон оснащен основной камерой с разрешением 64 Мп, которая дополнена ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем. Также отмечается, что основная камера получила поддержку оптической стабилизации изображения, а также технологий In-Sensor Zoom и Xiaomi Imaging Brain 2.0.

Минимальная и максимальная версии Redmi Note 12 Turbo в модификациях 8/256 ГБ и 16/1 ТБ обойдутся в 2 тыс. и 2,8 тыс. юаней (около 10,7 тыс. и 15 тыс. грн.). О сроках выхода в Европе пока не сообщается.

Еще раньше Redmi без лишнего шума выпустила свой самый доступный смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромные, но и стоит он всего 80 долларов.

Также китайская фирма готовится внедрить самую быструю зарядку в мире на 300 Вт в один из своих грядущих смартфонов. Она может полностью зарядить телефон всего за пять минут, а за две минуты можно бежать на работу с 50% заряда.

А меж тем сама Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

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