Компания наконец переведет свои планшеты на OLED-экраны, но вырастут и цены.

2023-й стал первым годом в истории iPad, когда Apple не выпустила ни одной новой модели. Поэтому в 2024-м любителей планшетов ждет обновление всех "яблочных" моделей.

Об этом рассказал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. В 2024-м на рынке появятся новые модели iPad Pro, iPad Air, iPad mini и iPad – последний раз линейка "яблочных" планшетов встречала нового члена еще в октябре 2022 года.

Такой застой отрицательно повлиял на прибыль: по итогам третьего квартала выручка от сегмента iPad снизилась в годовом исчислении на 10%. Ожидается, что грядущий апдейт будет включать в себя последние достижения в области процессорных технологий Apple, улучшения дисплеев и новые возможности ПО.

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Прежде Bloomberg сообщал, что новые iPad Pro "встряхнут" рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке. Если в последние 5 лет компания вносила множество мелких апгрейдов, то сейчас они готовят абсолютно новый продукт.

Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи: они более четкие и яркие, а также точнее воспроизводят цвета. Еще Apple поставит новейший процессор M3 и предложит хранилище до 4 ТБ. Но из-за этих улучшений новые планшеты будут стоить существенно дороже, чем актуальные модели.

СМИ предполагали, что Apple обновит iPad, iPad mini и iPad Air в октябре 2023 года вместе с Mac, но этого так и не случилось. Теперь анонсы ожидаются весной 2024 года.

В 2024 году многие гаджеты Аpple ждет серьезный апгрейд

Юбилейные Apple Watch, выход которых ожидается осенью 2024 года, должны стать по-настоящему революционными смарт-часами. Они получат функции измерения кровяного давления и определения "апноэ во сне", также упоминается неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови.

Также в 2024-м должен появиться бюджетный ноутбук MacBook "для всех". Такой "макбук" будет не очень мощным, но его производительности хватит большинству пользователей, а стоить он будет дешевле Айфона.

Ну и не стоит забывать о гарнитуре смешанной реальности Vision Pro, которая выйдет в начале года. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

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