Как уверяет производитель, аккумулятор смартфона не "умрет" даже после четырех лет использования.

В Китае состоялась премьера смартфона-"середняка" Honor X50 Pro. Главной его фишкой стало применение особой технологии, предотвращающей чрезмерный износ аккумулятора.

По словам производителя, аккумулятор износится меньше чем на 80% за четыре года использования. То есть даже после четырех лет с батареей все должно быть хорошо. А сама батарея на 5800 мАч обеспечивает автономность в среднем два дня от одного заряда.

В плане других характеристик, Honor X50 Pro – обычный середняк:

Экран OLED на 6,78 дюйма с разрешением 2652×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявлен ШИМ с частотой 1920 Гц.

Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти – аппаратная основа.

Быстрая зарядкой мощностью 35 Вт – от 0 до 100% батарея заряжается за час.

Набор камер: основная на 108 Мп (1/1,67 дюйма, f/1,75), макро 2 Мп и селфи 8 Мп.

Корпус, покрытый матовым стеклом, имеет толщину всего 7,98 мм, весит устройство 192 грамма. Телефон работает на ​​MagicOS 7.2 (Android 13), есть модуль NFC для оплаты, стереодинамики, слот для двух SIM-карт и сканер отпечатков пальцев.

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Honor X50 Pro поступит в продажу в Китае 4 января 2024 года. Стоимость единственной версии 12+256 ГБ составит 2799 юаней (~15 000 грн).

Ранее стало известно, что в линейке iPhone 14 и iPhone 15 установлены дешевые китайские аккумуляторы – они предназначены всего для 600 циклов зарядки. У многих пользователей процент износа батареи меньше чем за год упал ниже 90%.

Если верить слухам, в новой линейке iPhone 16 инженеры Apple перейдут на многослойные аккумуляторы, что, в свою очередь, существенно повлияет на увеличение емкости и срока службы.

Ранее на рынке вышел уникальный смартфон с батареей на 22000 мАч. Как уверяет производитель, он способен работать в режиме ожидания до 1.5 месяца, а при активном использовании заряда хватит на неделю.

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