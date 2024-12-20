HyperOS 2.0 – новую оболочку для устройств Xiaomi – представили в конце октября. Однако апдейт не является одномоментным для всех устройств. Оно распространяется поэтапно, и поэтому большинству пользователей приходится ждать неделями, если не месяцами.
Портал Gizmochina собрал список устройств, которые уже начали получать обновление HyperOS 2.0. В список вошло более 30 девайсов Xiaomi, Poco, Redmi, в котором есть как смартфоны, так и планшеты:
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Mix Fold 4;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 12;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi 13;
- Redmi 13C;
- Redmi 12 4G;
- Redmi 12 5G;
- Poco M6;
- Poco M6 Pro 5G;
- Poco C65.
Эти устройства получают стабильное обновление HyperOS 2, по крайней мере, в одном регионе. Может пройти от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем обновление станет доступно для всех регионов. Поэтому, даже если ваш смартфон есть в списке, но вы не видите обновления HyperOS 2 на своем девайсе, стоит немного подождать и проверять наличие новых обновлений через "Настройки".
HyperOS 2 стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая прошивка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать фото по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе видео.
В 2025 году HyperOS 2.0 начнет приходить и на другие актуальные девайсы, например Xiaomi 12 и Redmi Note 12. Совершенно точно апдейт не придет на смартфоны, которые признаны "устаревшими". Среди них, например, Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.