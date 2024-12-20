В список вошло более 30 устройств, в котором есть как смартфоны, так и планшеты.

HyperOS 2.0 – новую оболочку для устройств Xiaomi – представили в конце октября. Однако апдейт не является одномоментным для всех устройств. Оно распространяется поэтапно, и поэтому большинству пользователей приходится ждать неделями, если не месяцами.

Портал Gizmochina собрал список устройств, которые уже начали получать обновление HyperOS 2.0. В список вошло более 30 девайсов Xiaomi, Poco, Redmi, в котором есть как смартфоны, так и планшеты:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Xiaomi Mix Fold 4;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 12;

Redmi K80;

Redmi K80 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K70E;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi 13;

Redmi 13C;

Redmi 12 4G;

Redmi 12 5G;

Poco M6;

Poco M6 Pro 5G;

Poco C65.

Эти устройства получают стабильное обновление HyperOS 2, по крайней мере, в одном регионе. Может пройти от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем обновление станет доступно для всех регионов. Поэтому, даже если ваш смартфон есть в списке, но вы не видите обновления HyperOS 2 на своем девайсе, стоит немного подождать и проверять наличие новых обновлений через "Настройки".

Видео дня

HyperOS 2 стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая прошивка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать фото по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе видео.

В 2025 году HyperOS 2.0 начнет приходить и на другие актуальные девайсы, например Xiaomi 12 и Redmi Note 12. Совершенно точно апдейт не придет на смартфоны, которые признаны "устаревшими". Среди них, например, Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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