В декабре глобальная HyperOS 2 выйдет сразу для 29 смартфонов и 7 планшетов.

Компания Xiaomi назвала вторую партию глобальных версий смартфонов и планшетов, которые в текущем месяце смогут обновиться до новой HyperOS 2 на базе Android 15.

Первыми девайсами, которые получили обновление за пределами Китая, стали смартфоны серии Xiaomi 14 и Redmi Note 13. Для них HyperOS 2 вышла еще в ноябре. Также в течение декабря апдейт должны получить:

Смартфоны:

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Mi 11;

Mi 11 Ultra;

Mix Flip;

Xiaomi 11 Lite NE 5G;

Redmi K50i;

Redmi 13;

Redmi 13C 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi 12 4G;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 12S;

Poco F6;

Poco M6;

Poco F5 Pro;

Poco C75;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5;

Poco F5;

Poco X4 GT;

Poco F4 GT.

Планшеты:

Redmi Pad SE;

Xiaomi Pad 6;

Redmi Pad SE 8.7 4G;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE 8.7;

Poco Pad.

Пока неясно, полный это список или в будущем компания будет его дополнять другими моделями. Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые компания признала устаревшими и прекратила поддержку. Накануне Xiaomi отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

Видео дня

HyperOS 2 получила улучшенный пользовательский интерфейс. OC стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая прошивка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать картики по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе видео.

Напомним, в конце октября вместе с HyperOS 2.0 дебютировали флагманские Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие наиболее "навороченными" смартфонами компании. При этом уже готовиться премьера Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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