Компания Xiaomi назвала вторую партию глобальных версий смартфонов и планшетов, которые в текущем месяце смогут обновиться до новой HyperOS 2 на базе Android 15.
Первыми девайсами, которые получили обновление за пределами Китая, стали смартфоны серии Xiaomi 14 и Redmi Note 13. Для них HyperOS 2 вышла еще в ноябре. Также в течение декабря апдейт должны получить:
Смартфоны:
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Mi 11;
- Mi 11 Ultra;
- Mix Flip;
- Xiaomi 11 Lite NE 5G;
- Redmi K50i;
- Redmi 13;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi 12 4G;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Redmi Note 12S;
- Poco F6;
- Poco M6;
- Poco F5 Pro;
- Poco C75;
- Poco X5 Pro 5G;
- Poco X5;
- Poco F5;
- Poco X4 GT;
- Poco F4 GT.
Планшеты:
- Redmi Pad SE;
- Xiaomi Pad 6;
- Redmi Pad SE 8.7 4G;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE 8.7;
- Poco Pad.
Пока неясно, полный это список или в будущем компания будет его дополнять другими моделями. Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые компания признала устаревшими и прекратила поддержку. Накануне Xiaomi отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.
HyperOS 2 получила улучшенный пользовательский интерфейс. OC стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая прошивка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать картики по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе видео.
Напомним, в конце октября вместе с HyperOS 2.0 дебютировали флагманские Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие наиболее "навороченными" смартфонами компании. При этом уже готовиться премьера Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra.
Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.