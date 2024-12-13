На каких устройствах выйдет HyperOS: опубликован график на декабрь / фото Xiaomi

Компания Xiaomi назвала вторую партию глобальных версий смартфонов и планшетов, которые в текущем месяце смогут обновиться до новой HyperOS 2 на базе Android 15.

Первыми девайсами, которые получили обновление за пределами Китая, стали смартфоны серии Xiaomi 14 и Redmi Note 13. Для них HyperOS 2 вышла еще в ноябре. Также в течение декабря апдейт должны получить:

Смартфоны:

  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Mi 11;
  • Mi 11 Ultra;
  • Mix Flip;
  • Xiaomi 11 Lite NE 5G;
  • Redmi K50i;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13C 5G;
  • Redmi Note 12 5G;
  • Redmi 12 4G;
  • Redmi Note 12 Pro;
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 12S;
  • Poco F6;
  • Poco M6;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco C75;
  • Poco X5 Pro 5G;
  • Poco X5;
  • Poco F5;
  • Poco X4 GT;
  • Poco F4 GT.

Планшеты:

  • Redmi Pad SE;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Redmi Pad SE 8.7 4G;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE 8.7;
  • Poco Pad.

Пока неясно, полный это список или в будущем компания будет его дополнять другими моделями. Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые компания признала устаревшими и прекратила поддержку. Накануне Xiaomi отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

Видео дня

HyperOS 2 получила улучшенный пользовательский интерфейс. OC стала быстрее, плавнее и надежнее, говорят в Xiaomi. Также новая прошивка получила набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети научились работать с текстом, создавать картики по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе видео.

Напомним, в конце октября вместе с HyperOS 2.0 дебютировали флагманские Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие наиболее "навороченными" смартфонами компании. При этом уже готовиться премьера Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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