Смартфоны Xiaomi и Redmi начали получать HyperOS 2: ищите свой в списке

Развертывание происходить поэтапно, поэтому пользователям в некоторых регионах свежую прошивку придется подождать пару недель.

Вслед за релизом HyperOS 2 в Китае компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки на базе Android 15, на глобальном рынке.

Обновление, обозначенное номером OS2.0.4.0.VNCMIXM, содержит целую кучу улучшений, что нашло отражение в ее "весе – он составляет 6,3 ГБ.

Смартфоны, которые начали получать HyperOS 2:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Redmi K70

Redmi K60

Redmi Note 13

Redmi Note 12

Redmi 12

Видео дня

HyperOS 2 будет распространяться настолько быстро, насколько позволят возможности серверов обновлений, говорят в Xiaomi, так что пользователям в некоторых регионах свежую прошивку придется подождать несколько недель.

Xiaomi утверждает, что обновленная ОС стала быстрее, плавнее и получила более свежий дизайн. Также прошивка включает набор ИИ-функций XyperAI. Нейросети умеют работать с текстом, создавать изображения по текстовому описанию и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео.

В будущем HyperOS 2.0 получат и другие актуальные модели. Совершенно точно обновление не придет на девайсы, которые производитель признал устаревшими и прекратил поддержку. Недавно Xiaomi отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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