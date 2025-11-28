HyperOS 2.0: какие телефоны могут обновиться до новой ОС / фото XiaomiTime

Вслед за релизом HyperOS 2 в Китае компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки на базе Android 15, на глобальном рынке.

Обновление, обозначенное номером OS2.0.4.0.VNCMIXM, содержит целую кучу улучшений, что нашло отражение в ее "весе – он составляет 6,3 ГБ. 

Смартфоны, которые начали получать HyperOS 2:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13
  • Redmi K70
  • Redmi K60
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 12
  • Redmi 12

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Смартфоны Xiaomi и Redmi начали получать HyperOS 2: ищите свой в списке

HyperOS 2 будет распространяться настолько быстро, насколько позволят возможности серверов обновлений, говорят в Xiaomi, так что пользователям в некоторых регионах свежую прошивку придется подождать несколько недель.

Xiaomi утверждает, что обновленная ОС стала быстрее, плавнее и получила более свежий дизайн. Также прошивка включает набор ИИ-функций XyperAI. Нейросети умеют работать с текстом, создавать изображения по текстовому описанию и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео. 

В будущем HyperOS 2.0 получат и другие актуальные модели. Совершенно точно обновление не придет на девайсы, которые производитель признал устаревшими и прекратил поддержку. Недавно Xiaomi отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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