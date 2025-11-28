Смартфоны Xiaomi и Redmi начали получать HyperOS 2: ищите свой в списке

Вслед за релизом HyperOS 2 в Китае компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки на базе Android 15, на глобальном рынке.
Обновление, обозначенное номером OS2.0.4.0.VNCMIXM, содержит целую кучу улучшений, что нашло отражение в ее "весе – он составляет 6,3 ГБ.
Смартфоны, которые начали получать HyperOS 2:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Redmi K70
- Redmi K60
- Redmi Note 13
- Redmi Note 12
- Redmi 12
HyperOS 2 будет распространяться настолько быстро, насколько позволят возможности серверов обновлений, говорят в Xiaomi, так что пользователям в некоторых регионах свежую прошивку придется подождать несколько недель.
Xiaomi утверждает, что обновленная ОС стала быстрее, плавнее и получила более свежий дизайн. Также прошивка включает набор ИИ-функций XyperAI. Нейросети умеют работать с текстом, создавать изображения по текстовому описанию и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео.
В будущем HyperOS 2.0 получат и другие актуальные модели. Совершенно точно обновление не придет на девайсы, которые производитель признал устаревшими и прекратил поддержку. Недавно Xiaomi отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.