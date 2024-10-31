Список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0

Все устройства должны обновиться к первой половине 2025 года.

Тематический ресурс XiaomiTime опубликовал предварительный список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат глобальную версию фирменной прошивки HyperOS 2.0 на основе операционной системы Android 15.

Устройства, которые должны обновиться до конца года:

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Устройства, которые должны получить HyperOS 2 Global к первому кварталу 2025-го:

Видео дня

Xiaomi 14 Ultra

Redmi Note 13 / 13 NFC

Xiaomi 13T

Серия Redmi Note 13

Poco X6 Pro 5G

Серия Xiaomi 13

Серия Xiaomi 14T

Poco F6 / F6 Pro

Redmi 13

Redmi 12

Пока это неофициальный список и сроки тоже не подтверждены. В Китае первыми продуктами с предустановленной HyperOS 2.0 стали Xiaomi 15 и 15 Pro, Xiaomi Pad 7, а также новейшие ТВ и и носимые устройства. В ноябре ее начнут получать Xiaomi 14 и более старые устройста.

Xiaomi утверждает, что обновленная ОС стала быстрее, плавнее и получила более свежий дизайн. Также прошивка включает набор ИИ-функций XyperAI. Нейросети умеют работать с текстом, создавать изображения по текстовому описанию и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео.

Как ранее сообщалось, Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. То есть, купив телефон производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную.

Совершенно точно HyperOS 2 не придет на устройства, которые производитель признал устаревшими и прекратил поддержку. Так, накануне Xiaomi отправила "на пенсию" 5 смартфонов, включая популярные Xiaomi Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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