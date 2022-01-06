О том, что в соцсеть вернут ленту по порядку, рассказывали в декабре.

В Instagram наконец вернули хронологическую ленту – спустя 5 лет после того, как создатели соцсети заменили ее алгоритмическим аналогом, который вычисляет предпочтения пользователей.

Чтобы выбрать порядок отображения публикаций в ленте, нажмите на значок "инсты" в главном меню приложения.

Ещё в декабре, во время своего выступления перед комиссией Сената США, глава соцсети Адам Моссери лично пообещал вернуть хронологический порядок ленты Instagram в начале 2022 года. Теперь он поделился новостями о нескольких вариантах подачи публикаций в ленте:

Главная страница : существующая сейчас лента, с материалами от отслеживаемых пользователей и рекомендуемыми постами в порядке, определённом алгоритмами;

: существующая сейчас лента, с материалами от отслеживаемых пользователей и рекомендуемыми постами в порядке, определённом алгоритмами; Избранное : лента постов от аккаунтов, события от которых "вы не хотите пропустить";

: лента постов от аккаунтов, события от которых "вы не хотите пропустить"; Подписки : хронологическая лента постов, как в старом Instagram.

Новые варианты ленты уже доступны многим пользователям Instagram. Полномасштабное распространение опций случится в первой половине 2022 года.

Читайте такжеВ чатах Telegram теперь можно скрывать спойлеры: рассказываем, как это сделатьРанее Instagram составила прогноз социальных трендов среди молодежи на 2022 год. Исследование акцентировало внимание на интересах поколения Z. Так, в трендах будет осознанность, бережное отношение к природе и новая мода, совсем непохожая на "люкс".

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