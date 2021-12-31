Соцсеть отдельно сконцентрируется на видеоконтенте и добавит раздел "Видео", совмещающий в себе видео из ленты и IGTV.

Глава Instagram Адам Моссери поделился, на чём сфокусируется соцсеть и как расставит приоритеты в следующем году.

"Нам придется переосмыслить, что такое Instagram, потому что мир быстро меняется и нам нужно меняться вместе с ним", – заявил он в видеообращении.

Основным направлением инсты в 2022 году станет развитие видеоконтента – по-видимому, компания серьезно настроена составить конкуренцию TikTok. В частности, в сервисе Reels появится еще больше функций, а новый раздел "Видео" совместит в себе видеоконтент из ленты и IGTV.

Как ранее упоминалось, в 2022 году платформа вернет хронологическую ленту постов и добавит функцию родительского контроля. В этом году уже появилась возможность публиковать посты с компьютеров, а также скрывать лайки под постами.

Читайте такжеInstagram придумала, как увести аудиторию из TikTokПомимо новых нововведений, инста заострить своё внимание на прозрачности. По словам Моссери, платформа увеличит контроль контента и объяснит людям, "как работает Instagram, если они собираются превратить его в то, что они хотят или что лучше для них". О приложении для iPad не было сказано ни слова.

Ранее Instagram составила прогноз социальных трендов среди молодежи на 2022 год. Исследование акцентировало внимание на интересах поколения Z. Так, в трендах будет осознанность, бережное отношение к природе и новая мода, совсем непохожая на "люкс".

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