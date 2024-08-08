Достаточно активировать функцию в настройках и пройтись камерой по комнате.

Xiaomi добавит новую антишпионскую функцию в свою грядущую операционную систему HyperOS 2.0. С ее помощью пользователи смогут находить спрятанные в помещении или на открытой местности камеры, установленные для слежки.

Судя по опубликованному источником скриншоту, эта фича будет реализована на уровне ОС, то есть устанавливать сторонние приложения не придется. Функцию можно будет включить отдельно в настройках.

Авторы утечки даже рассказали, как будет работать новая фишка. По их словам, телефон будет сканировать сигналы беспроводной локальной сети (WLAN). Как правило, большая часть видеокамер подключена к локальной сети Wi-Fi для передачи данных на удаленный сервер. Это их и будет выдавать. Описание функции гласи: "Обнаруживайте скрытые камеры, чтобы защитить вашу конфиденциальность и личную безопасность".

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В связи с растущей цифровизацией мира такие антишпионские функции становятся все более востребованными. Они даже могут значительно увеличивать продажи девайсов, пишут авторы XiaomiTime, которые первыми сообщили о новой фиче.

Релиз HyperOS 2.0 ожидается в середине октябре 2024 года. В дополнение к указанной функции, обновление увеличит время автономной работы, повысить производительность и принесет ряд фишок, в том числе расширение оперативки до 6 ГБ за счет встроенной памяти. В сети публиковали список моделей Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0.

А на смартфонах Apple с выходом iOS 18 появится функция Distraction Control Она позволит "по щелчку" удалить любые объекты на веб-странице в Safari, включая рекламные баннеры, всплывающие окна и так далее.

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