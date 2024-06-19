Среди них есть относительно свежие аппараты, поскольку до 2023 года компания обещала лишь три года обновлений.

Android 15 определенно станет довольно интересным обновлением, как минимум из-за появления спутниковой связи. Однако будущая операционка не появится на большинстве смартфонов Google Pixel.

В Google подтвердили, что обновление до Android 15 получат все современные смартфоны компании – это Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8. А вот что касается прошлых моделей гаджетов, то они останутся на устаревших версиях Android.

Какие Google Pixel не получат Android 15:

Pixel 5;

Pixel 5a 5G;

Pixel 4;

Pixel 4 XL;

Pixel 4a;

Pixel 4a 5G;

Pixel 3;

Pixel 3XL;

Pixel 3a;

Pixel 3a XL;

Более старые модели Pixel.

Стоит отметить, что до 2023 года Google обещала лишь три года обновлений Android. Таким образом Pixel 5a, который вышел летом 2021 года, уже считается устаревшим. С появлением Pixel 8 компания анонсировала расширенную 7-летнюю поддержку, то есть смартфоны будут обновляться вплоть до 2030-го, когда выйдет Android 20.

Видео дня

Выход публичной версии Android 15 состоится не раньше лета, а пока бета-версию ОС можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6, и некоторые Xiaomi, OnePlus и аппараты других брендов.

C выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы, а еще автоматически подключит смартфон к спутнику, если нет связи. Также все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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