Новая версия оболочки для смартфонов Samsung появится только в начале следующего года. Однако источники выяснили полный список аппаратов (не считая будущих девайсов), которые смогут обновиться до One UI 7 на базе Android 15.
Список смартфонов выглядит так:
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22;
- Galaxy S21 FE;
- Galaxy S21 Ultra;
- Galaxy S21+;
- Galaxy S21;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 6;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy Z Fold 3;
- Galaxy Z Flip 3;
- Galaxy A73;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A53;
- Galaxy A35;
- Galaxy A34;
- Galaxy A33;
- Galaxy A25;
- Galaxy A24;
- Galaxy A23;
- Galaxy A15 (LTE+5G);
- Galaxy A14 (LTE+5G);
- Galaxy A16 (LTE+5G);
- Galaxy F55;
- Galaxy F54;
- Galaxy F34;
- Galaxy F15;
- Galaxy M55s;
- Galaxy M55;
- Galaxy M54;
- Galaxy M34;
- Galaxy M53;
- Galaxy M33;
- Galaxy M15.
Планшеты:
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).
Полноценный релиз Android 15 состоялся в середине октября. Обновление уже получили владельцы смартфонов Google Pixel. Остальным Android-юзерам придется подождать некоторое время, пока их производители адаптируют операционную систему под фирменные оболочки.
Если у вас Samsung, то ждать придется дольше, чем обычно. Производитель уже подтвердил, что стабильная версия One UI 7 появится лишь в 2025 году. Судя по всему, прошивка выйдет одновременно с новыми флагманами Galaxy S25 – их премьера ожидается в середине января. В прошлом году сборка One UI на Android 14 вышла в конце октября.
Если вашего устройства нет в списке, то, возможно, время задуматься об "апгрейде". Тем более что недавно Samsung представила недорогой Galaxy A16, который получил рекордную для своего сегмента 6-летнюю поддержку обновлениями.
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