Какие Самсунги получат Андроид 15: список из смартфонов и планшетов / фото Samsung

Новая версия оболочки для смартфонов Samsung появится только в начале следующего года. Однако источники выяснили полный список аппаратов (не считая будущих девайсов), которые смогут обновиться до One UI 7 на базе Android 15.

Список смартфонов выглядит так:

  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S23+;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy S21 Ultra;
  • Galaxy S21+;
  • Galaxy S21;
  • Galaxy Z Fold 6;
  • Galaxy Z Fold 5;
  • Galaxy Z Flip 6;
  • Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy Z Fold 4;
  • Galaxy Z Flip 4;
  • Galaxy Z Fold 3;
  • Galaxy Z Flip 3;
  • Galaxy A73;
  • Galaxy A55;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy A25;
  • Galaxy A24;
  • Galaxy A23;
  • Galaxy A15 (LTE+5G);
  • Galaxy A14 (LTE+5G);
  • Galaxy A16 (LTE+5G);
  • Galaxy F55;
  • Galaxy F54;
  • Galaxy F34;
  • Galaxy F15;
  • Galaxy M55s;
  • Galaxy M55;
  • Galaxy M54;
  • Galaxy M34;
  • Galaxy M53;
  • Galaxy M33;
  • Galaxy M15.

Планшеты:

  • Galaxy Tab S10+;
  • Galaxy Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S9 FE+;
  • Galaxy Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).

Полноценный релиз Android 15 состоялся в середине октября. Обновление уже получили владельцы смартфонов Google Pixel. Остальным Android-юзерам придется подождать некоторое время, пока их производители адаптируют операционную систему под фирменные оболочки.

Если у вас Samsung, то ждать придется дольше, чем обычно. Производитель уже подтвердил, что стабильная версия One UI 7 появится лишь в 2025 году. Судя по всему, прошивка выйдет одновременно с новыми флагманами Galaxy S25 – их премьера ожидается в середине января. В прошлом году сборка One UI на Android 14 вышла в конце октября.

Видео дня

Если вашего устройства нет в списке, то, возможно, время задуматься об "апгрейде". Тем более что недавно Samsung представила недорогой Galaxy A16, который получил рекордную для своего сегмента 6-летнюю поддержку обновлениями.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств, поэтому лучше не тянуть с установкой.

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