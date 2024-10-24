Новая прошивка выйдет для 46 смартфонов и 10 планшетов корейского бренда, не считая будущих девайсов.

Новая версия оболочки для смартфонов Samsung появится только в начале следующего года. Однако источники выяснили полный список аппаратов (не считая будущих девайсов), которые смогут обновиться до One UI 7 на базе Android 15.

Список смартфонов выглядит так:

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24+;

Galaxy S24;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23+;

Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22+;

Galaxy S22;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21+;

Galaxy S21;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy A73;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

Galaxy A23;

Galaxy A15 (LTE+5G);

Galaxy A14 (LTE+5G);

Galaxy A16 (LTE+5G);

Galaxy F55;

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F15;

Galaxy M55s;

Galaxy M55;

Galaxy M54;

Galaxy M34;

Galaxy M53;

Galaxy M33;

Galaxy M15.

Планшеты:

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).

Полноценный релиз Android 15 состоялся в середине октября. Обновление уже получили владельцы смартфонов Google Pixel. Остальным Android-юзерам придется подождать некоторое время, пока их производители адаптируют операционную систему под фирменные оболочки.

Если у вас Samsung, то ждать придется дольше, чем обычно. Производитель уже подтвердил, что стабильная версия One UI 7 появится лишь в 2025 году. Судя по всему, прошивка выйдет одновременно с новыми флагманами Galaxy S25 – их премьера ожидается в середине января. В прошлом году сборка One UI на Android 14 вышла в конце октября.

Видео дня

Если вашего устройства нет в списке, то, возможно, время задуматься об "апгрейде". Тем более что недавно Samsung представила недорогой Galaxy A16, который получил рекордную для своего сегмента 6-летнюю поддержку обновлениями.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств, поэтому лучше не тянуть с установкой.

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