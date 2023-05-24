Владелец Tesla, Twitter и SpaceX ожидает, что правительства во всем мире в первую очередь будут использовать искусственный интеллект для разработки оружия.

Илон Маск раскритиковал искусственный интеллект (ИИ), заявив, что он не является "необходимым для всего, что мы делаем".

Об этом миллиардер сказал, выступая по видеосвязи на саммите совета генеральных директоров Wall Street Journal в Лондоне, пишет Sky News. По его словам, суперинтеллект - это"палка с двумя концами".

"Если у вас есть джин, который может дать вам что угодно, это представляет опасность", - сказал Маск добавив, что искусственный интеллект можно использовать для создания "войны дронов".

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Миллиардер ожидает, что правительства во всем мире в первую очередь будут использовать ИИ для разработки оружия.

"Таким образом, просто наличие более продвинутого оружия на поле боя, которое может реагировать быстрее, чем любой человек, - это то, на что способен искусственный интеллект. Любые будущие войны между развитыми странами или, по крайней мере, странами, владеющими беспилотниками, будут в основном войнами беспилотников", - сказал Маск.

Когда его спросили, приближает ли искусственный интеллект конец империи, он ответил: "Я думаю, что да. Я не думаю, что (ИИ) необходим для всего, что мы делаем. Сейчас чувствуется немного имперской атмосферы поздней стадии".

"Одно из первых мест, где нужно быть осторожным с использованием искусственного интеллекта, - это социальные сети для манипулирования общественным мнением", - добавил Маск.

Отвечая на вопрос, насколько большими будут изменения на предстоящих президентских выборах в США, он подчеркнул необходимость обратить внимание на этот вопрос, "чтобы минимизировать влияние манипуляций искусственным интеллектом".

"Мы серьезно относимся к этому в Твиттере, и я думаю, что мы внедряем все средства защиты для обнаружения крупномасштабных манипуляций в системе", - сказал Маск.

Развитие искусственного интеллекта - за и против

Как сообщал УНИАН, распространенность искусственного интеллекта резко возросла в последние годы, а такие системы, как чат-бот ChatGPT, быстро стали частью повседневной жизни.

Успех ChatGPT и инструментов для создания изображений, таких как Midjourney, усилил "гонку вооружений" с искусственным интеллектом между известными технологическими гигантами Microsoft и Google, причем первый поддерживает программное обеспечение OpenAI, а его давний соперник разрабатывает собственный чат-бот Bard.

Хотя они впечатлили своей способностью сдавать экзамены, писать речи и решать уравнения, скептики предупреждают, что их можно использовать для распространения дезинформации и помощи преступной деятельности.

В марте Маск был среди более чем тысячи технологических экспертов, которые призвали ученых приостановить разработку искусственного интеллекта, чтобы он не представлял риска для человечества. Они подписали открытое письмо с требованием прекратить обучение систем искусственного интеллекта минимум на шесть месяцев. Они призвали к временному прекращению "опасной гонки" по разработке систем, более мощных, чем недавно запущенный OpenAI GPT-4.

Если такая пауза не может быть быстро принята, в письме говорится, что правительства должны вмешаться и ввести мораторий.

В ответ на это открытое письмо соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что призывы "заморозить" разработку искусственного интеллекта "не решат будущих проблем". Он предпочитает сосредоточиться на том, как лучше всего использовать развитие искусственного интеллекта.

Позже миллиардер и изобретатель Илон Маск создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта под названием X.AI Corp.

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