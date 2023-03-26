У нейросети по-прежнему есть проблемы с оценкой достоверности, долговременной памятью, рациональностью и планированием.

Исследовательская команда Microsoft накануне выпустила статью с обзором возможностей языковой модели GPT-4, которая лежит в основе популярного бота ChatGPT.

В введении документа нейросеть назвали первым шагом к "общему искусственному интеллекту" (ОИИ), то есть способному на выполнение широкого круга задач, пишет Vice.

[В статье] мы демонстрируем, что помимо владения языком, GPT-4 может решать более современные и сложные задачи, охватывающие математику, программирование, медицину, право, психологию и многое другое, не нуждаясь в каких-либо специальных подсказках. Более того, во всех этих задачах производительность GPT-4 поразительно близка к производительности уровня человека – из введения статьи.

Так, GPT-4 способна доказать существование бесконечного числа простых чисел в виде стихотворения или нарисовать единорога, отмечают авторы статьи. Но есть очень много "но".

У нейросети по-прежнему есть проблемы с оценкой достоверности, долговременной памятью, рациональностью и планированием. Кроме того, GPT-4 не имеет внутренней мотивации и цели, что является одним из аспектов понятия ОИИ.

Еще при запуске GPT-4 глава OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что новая языковая модель по-прежнему несовершенна и ограничена и "сильнее впечатляет при первом использовании", нежели чем если провести с ней больше времени.

Что умеет новая языковая модель от OpenAI GPT-4

На прошлой неделе самый "умный" чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов.

Разработчики утверждают, что GPT-4 более "креативная" и может решать сложные задачи с большей точностью благодаря расширенным общим знаниям. Кроме того, обновленный ChatGPT научился на отлично сдавать сложные экзамены по математике и юриспруденции

Новая модель уже используется поисковиком от Microsoft – Bing, – а также доступна пользователям ChatGPT Plus с ежемесячной подпиской (20 долларов в месяц).

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