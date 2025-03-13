Apple выпустила срочные обновления для iPhone, iPad и Mac: в чем проблема

Компания Apple выпустила экстренные обновления безопасности для своих операционных систем и призвала пользователей незамедлительно обновить свои устройства.
Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2025-24201, затрагивает движок WebKit, используемый в Safari и многих других приложениях Apple. Эта уязвимость, хотя и не эксплуатировалась злоумышленниками на момент выпуска обновлений, потенциально могла позволить несанкционированный доступ к данным пользователей.
На сайте компании говорится, что разработчики выпустили специальное обновление iOS, iPadOS и macOS, которое исправляет эту критическую уязвимость.
Устройства, затронутых этой уязвимостью, включают:
iPhone XS и более новые модели;
- Mac под управлением macOS Sequoia;
- iPad Pro 13‑дюймов;
- iPad Pro 12,9‑дюймов (3 поколение и новее);
- iPad Pro 11‑дюймов (1 поколение и новее);
- iPad (7 поколение и новее);
- iPad mini (5 поколение и новее);
- Apple Vision Pro.
Владельцам вышеперечисленных устройств рекомендуется в срочном порядке обновить свои операционные системы до последней актуальной версии.
Если ничего не изменится, презентация новых номерных iPhone состоится в сентябре. Ранее сообщалось, что компания утвердила финальный дизайн iPhone 17 и готовится к их массовому производству.
Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия iPhone за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, а впервые за много лет обновится "фронталка". Также серия iPhone 2025 года принесет изменения не только в дизайне, но и в структуре самой линейки.
А еще в 2025 году Apple планирует радикально обновить дизайн своих операционных систем. Так, для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7, сообщают надежные инсайдеры.