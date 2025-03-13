Apple выпустила срочные обновления для iPhone, iPad и Mac: в чем проблема

Из-за уязвимости в системе у хакеров была возможность получить контроль над устройствами пользователей.

Компания Apple выпустила экстренные обновления безопасности для своих операционных систем и призвала пользователей незамедлительно обновить свои устройства. Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2025-24201, затрагивает движок WebKit, используемый в Safari и многих других приложениях Apple. Эта уязвимость, хотя и не эксплуатировалась злоумышленниками на момент выпуска обновлений, потенциально могла позволить несанкционированный доступ к данным пользователей. На сайте компании говорится, что разработчики выпустили специальное обновление iOS, iPadOS и macOS, которое исправляет эту критическую уязвимость. Устройства, затронутых этой уязвимостью, включают:

iPhone XS и более новые модели;

Mac под управлением macOS Sequoia;

iPad Pro 13‑дюймов;

iPad Pro 12,9‑дюймов (3 поколение и новее);

iPad Pro 11‑дюймов (1 поколение и новее);

iPad (7 поколение и новее);

iPad mini (5 поколение и новее);

Apple Vision Pro. Владельцам вышеперечисленных устройств рекомендуется в срочном порядке обновить свои операционные системы до последней актуальной версии.

Если ничего не изменится, презентация новых номерных iPhone состоится в сентябре. Ранее сообщалось, что компания утвердила финальный дизайн iPhone 17 и готовится к их массовому производству.

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Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия iPhone за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, а впервые за много лет обновится "фронталка". Также серия iPhone 2025 года принесет изменения не только в дизайне, но и в структуре самой линейки.