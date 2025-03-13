Apple призывает ользователей с устройствами iPhone и iPad обновиться до iOS 18.3.2 / Скриншот

Компания Apple выпустила экстренные обновления безопасности для своих операционных систем и призвала пользователей незамедлительно обновить свои устройства.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2025-24201, затрагивает движок WebKit, используемый в Safari и многих других приложениях Apple. Эта уязвимость, хотя и не эксплуатировалась злоумышленниками на момент выпуска обновлений, потенциально могла позволить несанкционированный доступ к данным пользователей.

На сайте компании говорится, что разработчики выпустили специальное обновление iOS, iPadOS и macOS, которое исправляет эту критическую уязвимость.

Устройства, затронутых этой уязвимостью, включают:

  • iPhone XS и более новые модели;

  • Mac под управлением macOS Sequoia;
  • iPad Pro 13‑дюймов;
  • iPad Pro 12,9‑дюймов (3 поколение и новее);
  • iPad Pro 11‑дюймов (1 поколение и новее);
  • iPad (7 поколение и новее);
  • iPad mini (5 поколение и новее);
  • Apple Vision Pro.

Владельцам вышеперечисленных устройств рекомендуется в срочном порядке обновить свои операционные системы до последней актуальной версии.

Apple выпустила срочные обновления для iPhone, iPad и Mac: в чем проблема

Если ничего не изменится, презентация новых номерных iPhone состоится в сентябре. Ранее сообщалось, что компания утвердила финальный дизайн iPhone 17 и готовится к их массовому производству.

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Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия iPhone за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, а впервые за много лет обновится "фронталка". Также серия iPhone 2025 года принесет изменения не только в дизайне, но и в структуре самой линейки.

А еще в 2025 году Apple планирует радикально обновить дизайн своих операционных систем. Так, для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7, сообщают надежные инсайдеры.

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