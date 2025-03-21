Обновление выйдет 7 апреля 2025 года. Помимо Galaxy S24, новую систему получат более старые модели Galaxy.

Несколько дней назад корпорация Samsung объявила, что начиная с 7 апреля начнется развертывание прошивки One UI 7, которая работает на базе Android 15. Теперь появился подробный список моделей, которые первыми обновятся до новой ОС.

В этом списке есть как относительно новые смартфоны и планшеты вроде Galaxy S24 и Galaxy Tab S10, так и более старые девайсы, которые вышли несколько лет назад, среди которых Galaxy S21 и Tab S6 Lite. Есть в списке и оба поколения складных Galaxy 3-го поколения.

Устройства, которые обновятся до One UI 7:

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold6 и Z Flip6

Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Galaxy Z Fold4 и Z Flip4

Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) и Tab S6 Lite (2022)

На данный момент подтверждено, что One UI 7 получат 34 устройства. Судя по всему, список полный, поскольку в нем нет ни одного смартфона Galaxy A. Некоторые из них тоже должны обновиться на One UI 7, но может пройти пару недель, прежде чем до них дойдет очередь.

Видео дня

Отметим, что в этот раз Samsung непривычно долго тянула с выпуском новой OC – почти на три месяца позже, чем изначально ожидалось. Судя по всему, из-за большого количества новшеств, которые пришлось адаптировать под смартфоны прошлого поколения.

Прошивка One UI 7 для ряда моделей Galaxy будет последним обновлением ОС, так как срок их программной поддержки в этом году подходит к концу. Собрали список смартфонов, которые не обновятся до One UI 7 на базе Android 16.

Напомним, Google уже анонсировала досрочный релиз Android 16 – в июне, а не сентябре-октябре, как обычно. Более ранний выпуск даст производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной Android.

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