Несколько дней назад корпорация Samsung объявила, что начиная с 7 апреля начнется развертывание прошивки One UI 7, которая работает на базе Android 15. Теперь появился подробный список моделей, которые первыми обновятся до новой ОС.
В этом списке есть как относительно новые смартфоны и планшеты вроде Galaxy S24 и Galaxy Tab S10, так и более старые девайсы, которые вышли несколько лет назад, среди которых Galaxy S21 и Tab S6 Lite. Есть в списке и оба поколения складных Galaxy 3-го поколения.
Устройства, которые обновятся до One UI 7:
- Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold6 и Z Flip6
- Galaxy Z Fold5 и Z Flip5
- Galaxy Z Fold4 и Z Flip4
- Galaxy Z Fold3 и Z Flip3
- Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024) и Tab S6 Lite (2022)
На данный момент подтверждено, что One UI 7 получат 34 устройства. Судя по всему, список полный, поскольку в нем нет ни одного смартфона Galaxy A. Некоторые из них тоже должны обновиться на One UI 7, но может пройти пару недель, прежде чем до них дойдет очередь.
Отметим, что в этот раз Samsung непривычно долго тянула с выпуском новой OC – почти на три месяца позже, чем изначально ожидалось. Судя по всему, из-за большого количества новшеств, которые пришлось адаптировать под смартфоны прошлого поколения.
Прошивка One UI 7 для ряда моделей Galaxy будет последним обновлением ОС, так как срок их программной поддержки в этом году подходит к концу. Собрали список смартфонов, которые не обновятся до One UI 7 на базе Android 16.
Напомним, Google уже анонсировала досрочный релиз Android 16 – в июне, а не сентябре-октябре, как обычно. Более ранний выпуск даст производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной Android.