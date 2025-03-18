Тестирование одного из крупнейших обновлений в истории Galaxy закончено, и в ближайшие недели оно начнет поступать к пользователям.

Samsung официально подтвердила, что развертывание финальной версии фирменной оболочки One UI 7.0 на базе операционной системы Android 15 стартует 7 апреля. Это на три месяца позже, чем изначально ожидалось.

В этот день обновление выйдет для смартфонов линейки Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Далее на очереди – Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, а также планшеты Galaxy Tab S10 и Galaxy Tab S9.

Таков список гаджетов, которые получат обновленную One UI самыми первыми. В мае начнется следующая волна обновлений, которая затронет более старые и бюджетные устройства. Здесь конкретики пока нет, но можно предположить, что следующими на очереди станут серии S22 и S21, а также самые разные девайсы линейки Galaxy A.

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В Samsung называют One UI 7.0 одним из крупнейших обновлений в истории Galaxy. Заметная часть нововведений связана с нейросетями: ИИ еще лучше будет помогать в написании текстов, корректировать ошибки, предлагать свои варианты, а также составлять резюме и различные выжимки. Алгоритмы также активно используются при наборе текста для ускорения ввода.

Среди других фишек One UI 7.0 – улучшенные плавные анимации и переходы, вертикальное меню приложения, переработанные виджеты для домашнего экрана и экрана блокировки, редизайн "Камеры", а также аналог Dynamic Island.

Публичный релиз One UI 7 для ряда моделей будет последним крупным обновлением системы, так как срок их программной поддержки подходит к концу. Собрали список смартфонов Samsung, которые не обновятся до Android 16.

А меж тем Google анонсировала досрочный релиз Android 16 – уже в июне, а не сентябре-октябре. Более ранний выпуск даст OEM-производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной Android.

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