Специалисты ESET подготовили перечень основных опасностей и рекомендации по предотвращению потенциального шпионажа.

С момента появления на рынке в 2000-х годах роботы-пылесосы значительно усовершенствовались. Они могут быстро очистить все помещения, объезжая любые предметы. Однако за удобство приходится платить не только деньгами.

Чтобы справляться с препятствиями, современные роботы-пылесосы оснащены датчиками, GPS или даже камерами. Используя мощные инструменты для очищения пыли, "умный" пылесос также собирает и ваши личные данные.

Недавняя утечка фотографий интимного характера, снятых роботом-пылесосом, вызвала волну беспокойства о том, как много ваш пылесос знает о нас и какой информацией делится с другими.

Видео дня

Поэтому специалисты ESET подготовили перечень основных опасностей и рекомендации по предотвращению потенциального шпионажа.

Что о вас знает пылесос?

Внимание к теме шпионажа привлекли несколько известных случаев. В начале 2022 года MIT Technology Review получил личные фотографии из дома и интимные фотографии, сделанные снизу под углом. По данным издания, эти снимки были сделаны версией Roomba серии J7 от iRobot. Этот известный в мире поставщик роботов-пылесосов подтвердил, что эти изображения были сделаны его устройством в 2020 году в рамках процесса разработки продукта.

Снимки были сделаны Roomba, а затем отправлены в компанию Scale AI, которая использует их для разработки искусственного интеллекта и помогает iRobot улучшать свои продукты, распознавая больше объектов и препятствий. К сожалению, в этом случае несколько сотрудников Scale AI не сдержали соглашения о конфиденциальности и поделились фотографиями, сделанными роботом-пылесосом, в частных группах соцсетей .

Как можно использовать данные?

В августе 2022 года Amazon объявила о намерении приобрести iRobot. Это соглашение вызвало беспокойство по поводу конкуренции на рынке и конфиденциальности. В июле 2023 года Европейская комиссия объявила об официальном расследовании, чтобы понять, может ли сделка предоставить большие преимущества для бизнеса такой компании, как Amazon. В частности, в дополнительном изучении нуждался вопрос, можно ли собранные изображения использовать для улучшения предложений по покупкам и лучшей адаптации рекламы на основе реальных личных данных.

К примеру, роботы-пылесосы могут знать ваш распорядок дня на основе установленного вами расписания уборки. Подобным образом сохраненные карты этажей домов показывают размер и дизайн дома , на основе чего можно предположить уровень дохода и другую информацию об условиях жизни. И, конечно, может произойти утечка фотографий вашего дома, которые помогут идентифицировать вас и ваше место жительства.

Чем мощнее устройство, тем больше возможностей для шпионажа?

Последние версии роботов-пылесосов, как правило, сохраняют карту помещения, а управлять ими можно через приложение для смартфона. Многие из этих моделей также имеют голосовое управление, совместимое с Amazon Alexa или Google Assistant. И большинство смарт-возможностей доступно благодаря работе камер, датчиков и микрофонов.

Если вам нужен робот-пылесос, ориентированный на соблюдение конфиденциальности данных, обратите внимание на те, которые полагаются на инерционные измерения, сочетая гироскопы и акселерометры. Таким устройствам не требуются камеры, лазеры или функции создания карт, которые могут быть использованы для шпионажа. Однако недостатком является то, что они двигаются менее эффективно, чем их высококачественные аналоги и могут неоднократно проходить через некоторые части вашего дома.

Для управления роботом-пылесосом используйте безопасные приложения для мобильных устройств вместо голосового управления с целью предотвращения потенциального шпионажа.

На что следует обратить внимание перед покупкой нового робота-пылесоса?

Некоторые модели могут работать в автономном режиме без некоторых функций, таких как удаленное управление или запланированная уборка. Другие нужно специально настроить, чтобы не отправлять данные на сервер изготовителя и уменьшить риск сбора данных или шпионажа.

Многим устройствам можно запретить заезд в определенные комнаты, такие как спальня или ванная. Это можно сделать через настройки или с помощью виртуальных барьеров.

Перед покупкой нового робота-пылесоса проверьте его производителя. Выберите тот, который шифрует данные и требует использования двухфакторной аутентификации для доступа к мобильному приложению.

Выберите поставщика, который предлагает регулярные обновления для смартфона и встроенного программного обеспечения робота-пылесоса.

Всегда проверяйте срок службы приобретаемого устройства и ожидаемую продолжительность поддержки от производителя.

Удобство или конфиденциальность?

Эволюция умных пылесосов – пример того, как люди обменивают конфиденциальные данные на удобство. Чем мощнее наши умные устройства и чем больше информации они могут собирать, тем выше риск ее утечки. Для тех, кто ценит конфиденциальность собственных данных и боится шпионажа, лучшим способом будет использование стандартного пылесоса без новых функций.

Однако, если вы все еще считаете, что работы пылесосы слишком удобны, чтобы от них отказываться, выбор нужных настроек и информации, которую они могут собирать, является одним из способов сохранить определенный контроль над вашими данными и предотвратить их попадание в чужие руки, а также опасности потенциального шпионажа.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.