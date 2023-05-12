Ранее Маск анонсировал, что новым гендиректором станет женщина, но не назвал ее имя.

СМИ вычислили, кто может возглавить социальную сеть Twitter и стать новым гендиректором после ухода Илона Маска.

Напомним, что ранее американский миллиардер анонсировал, что уходит с должности и уже выбрал на пост гендиректора женщину, однако конкретного имени не назвал. По данным издания The Wall Street Journal, на эту роль, вероятно, выберут главу отдела рекламы NBCUniversal Линду Яккарино.

СМИ пишут, что сейчас стороны ведут переговоры на этот счет. За плечами Яккарино - десять лет работы в NBCUniversal, а также успешный проект Peacock (запуск стримингового сервиса), поэтому она является одной из главных кандидатур Маска.

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Маск заявил, что покидает пост гендиректора Twitter

Напомним, что основатель компаний Tesla и SpaceX приобрел социальную сеть в октябре 2022 года. После этого он стал фигурантом череды скандалов из-за своих "инноваций", которые в своем большинстве не понравились пользователям Twitter.

В конце прошлого года Маск заявил, что готов уступить роль гендиректора другому кандидату, но пока что на эту роль нет достойной "замены". Уже 11 мая Маск заявил, что нашел нового "куратора" для Twitter. Однако имени не назвал, лишь уточнил, что это женщина.

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