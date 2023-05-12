По словам миллиардера, он после этого станет исполнительным председателем и техническим директором Twitter.

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового генерального директора Twitter - и что "она приступит к работе примерно через шесть недель",

Маск не назвал имя нового гендиректора. Он добавил, что сам станет техническим директором, который "курирует продукт, программное обеспечение и системные операции".

Уход Маска с поста гендиректора Twitter - детали

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. За сменой владельца последовала череда увольнений и серия противоречивых нововведений в самой соцсети.

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Он пообещал покинуть пост генерального директора соцсети, как только найдет себе замену. "Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!", - написал он.

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск, обещавший уйти в отставку с поста гендиректора компании, показал свою "замену". Как бы того не хотели миллионы пользователей, которые ожидают, когда же Маск покинет должность, "новый гендиректор" вряд ли кардинально изменит ситуацию. Это собака.

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