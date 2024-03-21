Это первое устройство на рынке с платформой Snapdragon 8s Gen 3, еще у него двойная селфи-камера и оптика Leica.

Xiaomi представила новое поколение Xiaomi Civi – это нетипичная для компании линейка смартфонов, главной фишкой которой является дизайн. Производитель называет Civi 4 Pro "самым красивым телефоном компании".

Помимо интересного дизайна, смартфон первым на рынке получил процессор Snapdragon 8s Gen 3, который является упрощенной версией Snapdragon 8 Gen 3. Его производительности точно хватит для всех современных игр.

Также Xiaomi делает ставку на фотовозможности: Civi 4 Pro стал первым не флагманским смартфоном компании с камерой Leica. У девайса при себе трио камер на 64+50+12 Мп, в роли основного сенсора используется OmniVision OV50E. Вырез под двойную фронталку (32+32 Мп) перекочевал прямиком из Civi 3.

Еще у смартфона приятные габариты. Толщина – 7,45 мм, устройство заметно тоньше конкурентов. К тому же у "сиви" небольшой вес – 180 грамм. Спереди гаджет выделяется 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с "микроизогнутыми краями и технологией для защиты от случайных касаний. Разрешение экрана – 1,5К, панель поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Xiaomi называет Civi 4 Pro лучшим аппаратом в линейке Civi по автономности. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4700 мАч, заявленный показатель автономной работы – 1,4 дня. Поддерживается и реактивная зарядка на 67 Вт.

Что касается цен, то выглядят они так:

Xiaomi Civi 4 Pro: 12+256 ГБ — 2999 юаней (~16 000 грн);

Xiaomi Civi 4 Pro: 12+512 ГБ — 3299 юаней (~17 700 грн);

Xiaomi Civi 4 Pro: 16+512 ТБ — 3599 юаней (~20 000 грн).

Пока что смартфон представлен для китайского рынка, но его релиз позже состоится и на международном рынке под брендом Redmi.

Ранее в этом месяце Xiaomi объявила о начале развертывания новой оболочки HyperOS для европейских пользователей. В списке не только смартфоны, но также планшеты и носимые устройства.

А в конце 2023 года Xiaomi обновила список EOS (End of Support), куда попали гаджеты, которые больше не получат обновлений. В топ внесли популярные модели Xiaomi и Poco. А всего суммарно за последний год китайская фирма рассталась с более 50 смартфонами.

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