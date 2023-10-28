Ранее появилась информация, что iPhone 16 тоже могут сильно подорожать из-за больших затрат на iPhone 15.

В конце 2024-начале 2025 года ожидается рост стоимости смартфонов на базе Android. Всему причиной – переход на новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 с "удивительным уровнем производительности". Он будет установлен в самых передовых мобильных гаджетах.

В Qualcomm уже подтвердили, что следующее поколение Snapdragon будет оснащено специальными ядрами ЦП Oryon для "невероятно мощных и эффективных устройств". В свою очередь, эксперты отмечают, что стоимость чипа будет рекордной, что непосредственно повлияет на цены.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4 дебютируют на рынке в начале 2025 года. Точно неизвестно, насколько дорогостоящим будет этот процессор, но как правило производители смартфонов перекладывают дополнительные издержки на потребителя, а значит цену чипсета могут заложить в выпускаемые с ним девайсы.

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Это потенциально может означать, что серия Samsung Galaxy S25, Xiaomi 15 и другие флагманские телефоны 2025 года вырастут в цене. Тогда как Google использует для Pixel собственные чипы, поэтому их устройства не должны подорожать, по крайней мере из-за перехода на новый чипсет.

К примеру, недавно представленные Xiaomi 14 на свежем чипсете Snapdragon 8 Gen 3 не подорожали в сравнении с прошлым поколением. При цене в 560 долларов это один из самых доступных флагманов на рынке.

iPhone 16 тоже может сильно подорожать

С линейкой iPhone 15 Apple побила свои рекорды по стоимости производства смартфонов и это с большой долей вероятности скажется на ценах будущей линейки iPhone 16, говорят аналитики.

Несмотря на увеличение затрат на производство, Apple, как известно, в этом году оставила прежнюю цену на iPhone 15. Однако в 2024 компании придется пересмотреть прайс-лист.

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