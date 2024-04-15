Для сравнения, Samsung Galaxy Ring может работать без подпитки от 5 до 9 дней.

Китайская Xiaomi анонсировала выход своего первого умного кольца. О сроках выпуска и цене ничего не рассказали, но несколько важных параметров уже известно, пишет GSMArena.

Его главной фишкой станет невероятная автономность, достигающая 180 дней. Скорее всего, речь идет о работе кольца в режиме ожидания, но все равно впечатляюще. Для сравнения, Galaxy Ring от Samsung может работать от 5 до 9 дней без подзарядки.

При такой автономности кольцо удалось сохранить очень тонким – толщина профиля составит 2,2 мм. Это сделает девайс практически незаметным при ежедневном ношении.

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По словам производителя, аксессуар будет следить за активностью (шаги, калории) и показателями здоровья своего владельца. Есть возможность замера пульса, уровня кислорода в крови и прочее – все то, на что способны умные часы.

Анонс умного кольца от китайского техногиганта – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом. Например, как фитнес-трекеры или умные часы. Напомним, что до конца 2024 года свое смарт-кольцо Galaxy Ring должна выпустить Samsung – СМИ предсказывают, что это будет хит.

Стоит отметить, что смарт-кольца – это не новое явление на рынке. Например, относительно давно их продает компания Oura. Но это по-прежнему нишевый девайс, которым в основном пользуются энтузиасты. У Xiaomi и Samsung есть все шансы сделать его массовым.

Вероятно, умное кольцо скоро представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку своего смарт-кольца. В Apple уверены, что этот носимый девайс в ближайшем будущем наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам.

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