Аналогов такой конструкции на рынке смартфонов еще нет.

Корпорация Samsung уже несколько лет выпускает складные смартфоны серии Galaxy Z Fold и Flip, но вскоре ее линейка устройств с гибким дисплеем может дополниться необычной новинкой – она получит сенсорный экран с двумя сгибами.

Южнокорейский производитель уже подал соответствующий патент в Патентное ведомство США. Документ описывает возможный дизайн и особенности работы складного смартфона с "тройным" дисплеем.

Судя по патентным изображениям, будущая новинка лишится дополнительного внешнего экрана – его роль будет выполнять часть основной гибкой панели, которая при складывании расположится поверх двух остальных. В полностью разложенном состоянии это уже практически планшет с большим дисплеем.

Видео дня

В патентной заявке также описывается использование датчиков и микросхем в шарнирах устройства для определения положения телефона. Например, если оба шарнира полностью раскрыты, датчики передают эту информацию в процессор, и на экране отображаются все элементы пользовательского интерфейса. Если телефон сложен таким образом, что видна только одна из трех частей экрана, интерфейс будет отображаться только на этой части.

Журналисті отмечают, что патентная заявка фокусируется не на механизме складывания, а именно на работе программного обеспечения. Это может свидетельствовать о том, что Samsung уже близка к выпуску реального продукта.

Пока складные телефоны Samsung текущего поколения – Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 – используют дисплеи, которые складываются ровно и только в одном направлении. Вместе с тем они оснащены U-образным шарниром, из-за которого складки на экране хорошо видны.

До этого Samsung придумала смартфон-трансформер, превращающийся в часы. Добиться эффекта 2в1 удалось благодаря гибкому дисплею устройства, который условно поделен на четыре части и может сгибаться разными способами.

Вас также могут заинтересовать новости: