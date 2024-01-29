Облегчаем задачу, если глаза разбегаются от выбора, но сделать его надо.

Чтобы снизить стоимость смартфона, производители нередко экономят на начинке, деталях и функциях. Например, процессор может быть слабым, а экран – с низким разрешением. Но найти хорошие модели в бюджетном сегменте все же можно, главное знать о нюансах.

Конечно, можно поступить просто – купить продвинутый дорогой флагман. Но статистика за 2023 год показала, что самые популярные смартфоны в Украине – это бюджетные Xiaomi и старые iPhone. По такому случаю собрали короткий гайд, на какие характеристики нужно обратить внимание при покупке устройства до 6000 грн.

Дисплей

Несмотря на важность аккумулятора и процессора, главным компонентом все же остается дисплей. Именно с ним пользователи взаимодействуют большую часть времени.

Видео дня

Здесь рекомендуется присматриваться только на устройства с четкой FullHD-панелью, обладающей разрешением 2400 x 1080 (второе число, 1080, остается постоянным, хотя первое число может немного варьироваться в зависимости от соотношения сторон).

Есть два типа дисплеев: IPS и AMOLED. Последние редко встречаются в этом классе, но они лучше IPS. Как правило, у них выше яркость и контрастность, а также натуральный черный цвет. Поэтому если вы наткнулись на бюджетный смартфон с AMOLED-дисплеем и частотой обновления 90 или 120 Гц – считайте, что нашли идеал. Впрочем, 120-герцовая IPS-матрица – тоже отличный вариант.

Процессор

Для более-менее оптимальной производительности ищите телефоны, которые работают на чипсетах Snapdragon 685 (или 680) и MediaTek Helio G99 (или G96). Это ультимативные решения, которые встречаются и в более дорогих моделях.

Snapdragon 680 – один из самых популярных CPU в этом классе. Его часто можно встретить в бюджетных Xiaomi и Samsung. Он не особо мощный, но его производительности хватит как для стабильной работы системы, так и для запуска игр на минимальных настройках.

Память

В 2024 году на памяти экономить точно не стоить, поскольку приложения и игры становятся все более ресурсоемкими. Один только кэш мессенджеров может занимать несколько десятков Гбайтов памяти.

128 Гбайт – необходимый минимум в 2024 году, с 64 ГБайт уже придется идти на уступки. Также важно следить за типом хранилища: UFS 2.2 (или 2.1) – круто, eMMC 5.1 – медленный и устаревший.

С необходимым минимумом оперативной памяти (ОЗУ) все немного сложнее. Здесь все зависит от ПО производителя, но в целом 6 ГБ считается достойным показателем. В любом случае, точно рекомендуется избегать моделей с 3 ГБ ОЗУ и меньше – такой объем может быть оправдан только супербюджетными телефонами стоимостью 100 долларов и меньше.

На какие характеристики не нужно обращать внимания

Камера. Все бюджетные телефоны снимают плюс-минус одинаково. Единственное заметное преимущество некоторых устройств – наличие широкоугольного объектива. Но камеру даже самого бюджетного Android можно "прокачать" Google-софтом.

Все бюджетные телефоны снимают плюс-минус одинаково. Единственное заметное преимущество некоторых устройств – наличие широкоугольного объектива. Но камеру даже самого бюджетного Android можно "прокачать" Google-софтом. Батарея . Сегодня практически все бюджетники оборудованы аккумулятором емкостью 5000 мАч. Но при этом один телефон может разряжаться быстрее, чем другой. Все потому, что сегодня более важную роль играет оптимизация между "железом" и софтом.

. Сегодня практически все бюджетники оборудованы аккумулятором емкостью 5000 мАч. Но при этом один телефон может разряжаться быстрее, чем другой. Все потому, что сегодня более важную роль играет оптимизация между "железом" и софтом. Стерео. Стереозвук в смартфонах бюджетного сегмента по качеству почти не отличается от моно.

Как выглядит идеальный Android-бюджетник

Большинство обозревателей называют таковым Redmi Note 12 4G. У него 120-герцовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 685, 128 ГБ памяти и поддержка 33-ваттной зарядки.

Poco M5s – еще один сбалансированный бюджетник. У него тоже четкий AMOLED-дисплей, а процессор MediaTek Helio G95. Еще он получил 13-Мп селфи-камеру, которая уделывает большинство конкурентов в своем сегменте.

Вас также могут заинтересовать новости: