Анонс состоится 29 ноября на большой презентации Xiaomi. Там же покажут новые часы, ноутбуки и наушники.

Корпорация Xiaomi официально подтвердила большую презентацию 29 ноября. На ней покажут широкий спектр новинок: от телефонов и ноутбуков до часов с наушниками. Самым ожидаемым гаджетом считается флагман Redmi K70 Pro, который получит ряд уникальных фич.

Redmi K70 Pro, топовую модель серии Redmi K70, оснастят новейшим датчиком изображения Light and Shadow Hunter 800 с системой так называемого "совиного зрения". Благодаря ей у смартфона будет "сногсшибательный" режим ночной съемки, пишет ITHome.

Сообщается, что китайский бренд придумал некий уникальный алгоритм обработки ночных снимков в формате RAW. Для подавления шумов на фото сделанных при слабом освещении, задействуется искусственный интеллект и специальные программные алгоритмы. Все это обеспечит "беспрецедентные" возможности ночной съемки.

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Сама система "совиного зрения" не является чем-то новым, она используется во флагманах Xiaomi, начиная с Xiaomi 11 Pro. Но в устройстве Redmi он будет применяться впервые. Кроме того, судя по всему, речь идет о куда более совершенной версии алгоритма.

Еще Redmi K70 Pro получит экран с рекордной пиковой яркостью 4000 нит – это абсолютный рекорд на рынке смартфонов: даже у флагманских Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro стоят дисплеи с яркостью до 3000 нит. Еще подтверждено, что частота ШИМ в Redmi K70 Pro составит 3840 Гц, что редкость для 2K-экранов.

Линейка Redmi K70 будет представлена ​​тремя моделями: K70E с процессором Dimensity 8300-Ultra, K70 с Snapdragon 8 Gen 2 и K70 Pro с Snapdragon 8 Gen 3. Это бюджетные флагманы, стоимость которых будет начинаться с 350 долларов. Анонс состоится 29 ноября.

На прошлой неделе компания Nubia представила линейку смартфонов Red Magic 9 Pro. Они получили не только самое мощное железо на сегодняшний день, но и абсолютно плоский корпус без выступающей камеры. Также до конца этого месяца должны представить Realme GT5 Pro и Meizu 21.

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